Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Tocca ai nati sotto il segno di Toro, Vergine e Capricorno. Per la giornata di venerdì 9 aprile 2021, ecco le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele riguardanti i segni di Terra.

Toro e Vergine: cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox evidenza per il Toro che nonostante la presenza di Giove e Saturno dissonanti possa causare qualche difficoltà nei rapporti con gli altri, portando all’insorgenza di polemiche e conflitti, queste giornate invitano a cercare di riconquistare un po’ di stabilità. L’arrivo della primavera sembra promettere delle belle soddisfazioni e questo fine settimana potrebbe preannunciare alcune scelte importanti da compiere

Paolo Fox, Oroscopo oggi 9 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Per la Vergine, le ultime ore potrebbero aver portato qualche tensione capace di rendere anche la giornata di oggi un po’ sottotono, ma presto sarà possibile contare su una bella ripartenza. Attenzione a non chiudersi troppo in se stessi.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il Capricorno

La rassegna dei segni di terra si chiude con il segno del Capricorno. Questo fine settimana invita alla cautela per tutto ciò che riguarda i sentimenti. Chi si è trovato a vivere qualche tensione all’interno della coppia dovrebbe cercare di non dare adito a conflitti difficili da gestire.fox



