Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Come andrà la giornata dell’Ariete, del Leone e del Sagittario? Come sarà questo sabato per i segni di fuoco? Ce lo dice come al solito l’Oroscopo Paolo Fox, che corre in aiuto per darci le previsioni della giornata appena cominciata. Scopriamo tutto su amore, lavoro, fortuna e salute in questo 9 aprile.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, sole nel segno

Cari Ariete, in questa giornata avete il Sole nel segno. Questo significa che vi attendono piccoli o grandi successi, anche se ovviamente dipende dalle capacità di ognuno di voi. In questo periodo, dice l’Oroscopo Paolo Fox, l’Ariete è più carico di buona volontà. C’erano cose che prima ti facevano star male e ora non ti scuotono più di tanto. Non sempre è tutto facile, soprattutto nel rapporto con i figli o magari a lavoro con delle persone poco collaborative. Tuttavia una cosa positiva c’è: non ti importa di quello che pensano gli altri, perché sei convinto che quello che fai sia giusto e vuoi andare avanti così.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario…

Leone, domani la Luna è nel segno dunque questa è una buona notizia. In questo periodo sei un po’ stanco ma diamo spazio all’amore, tra oggi e domani! Sul lavoro, le stelle premiano i liberi professionisti, sempre dalla seconda parte di maggio. Tutto il 2022 sarà importante da maggio e poi anche il 2023, come spiega l’Oroscopo Paolo Fox. In questo periodo potresti essere tra i più portati a vincere una sfida perché sei molto sicuro di te. In amore, però, questa sicurezza potrebbe imbarazzare una persona.

Sagittario, in questo momento l’amore può anche rappresentare un piccolo cruccio. I single che hanno tentato una storia d’amore, possono rimproverarsi di essere stati troppo ingenui e disponibili. Sono tante le riflessioni da fare. Per chi invece è felice in coppia, nessun problema del genere, ma potrebbe mancare un po’ di smalto. Parlando di lavoro, dice l’Oroscopo Paolo Fox, questo è un periodo difficile. Tra maggio e dicembre stelle in crescita.

