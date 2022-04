Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

Eccoci qui con un nuovo appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox in questo sabato 9 aprile. Come andranno le cose per i segni di acqua? Cosa ci dicono amore, salute e lavoro? L’astrologo, su Radio Latte e Miele, ci dà le due indicazioni quotidiane. Scopriamo cosa potrà succedere.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, piccola bufera

Cancro, cercate di sfruttare questa Luna e questa Venere importante. Avete inoltre un Giove interessante. L’Oroscopo Paolo Fox vorrebbe parlare di situazioni amorose più tranquille, ma sappiamo che c’è stata una piccola bufera all’inizio dell’anno. Alcuni si sentono liberati, altri sono in coppia ma devono ritrovare un po’ di smalto in un legame che magari è andato avanti in maniera molto soporifera o comunque con tante tensioni. In questa fase potresti pensare molto al tuo futuro. Dal punto di vista lavorativo, si migliora sempre. Se c’è stato un cambiamento un po’ brusco, devi rimetterti in carreggiata.

Scorpione e Pesci, l’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione, questo è un sabato che regala qualche novità. C’è voglia di innamorarsi, che sia un amore part-time o una cosa più importante. Proprio per questo, oggi Giove e Venere sono dalla tua parte. Potrebbe esserci una persona che nel corso delle ultime ore ti è sembrata particolarmente avvenente e intrigante. L’Oroscopo Paolo Fox parla di una giornata importante, anche se domenica sarai meno motivato. Ad ogni modo l’amore per la famiglia o per una persona che ti interessa può essere valorizzato.

Pesci, è iniziata la stagione del grande rinnovamento! La Luna e Venere ti sostengono e lo dimostra anche il tuo umore. Hai le chiavi di accesso a un mondo nuovo che potrebbe regalarti una visione diversa del futuro. Quello di questo weekend è un cielo importante, soprattutto per le coppie e coloro che vogliono mettersi in gioco, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

