Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le stelle…

Appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox anche in questo sabato 9 aprile. Come andrà la giornata di oggi per Gemelli, Bilancia e Acquario? Scopriamo insieme le previsioni per quanto riguarda amore, lavoro, salute in questo primo giorno di weekend. Le parole dell’astrologo sui canali di Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, storia in crisi?

Per i Gemelli in questa giornata c’è una discreta energia. È un momento particolare per questo segno, che aspetta maggio. A metà del mese ci sarà una risposta in arrivo: potrà essere l’esito di una causa o di un accordo in sospeso. È opportuno distrarsi, soprattutto domani. Il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox è: cerca di incontrare una persona che ti piace. Queste sono stelle che vorrebbero darti un po’ più di serenità. Se c’è una storia in crisi, potresti essere intollerante.

Bilancia e Acquario, il sabato secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Bilancia, resta sempre un po’ di perplessità in queste giornate, anche in quella di oggi. Nonostante tu sia un tipo diplomatico, qualcuno, di recente ti ha fatto perdere le staffe. L’Oroscopo Paolo Fox non esclude comunque che tu possa essere in una condizione personale, fisica, lavorativa difficile. Ovviamente dipende dalle singole circostanze. Dal 10 maggio in poi dovresti essere più sereno. Prendi le prossime settimane come una cura.

Acquario, tu ami sempre vivere libero, ma allo stesso tempo, regali più agli altri che a te stesso perché sei un segno molto altruista. Non sarebbe il caso in questo momento di invertire la rotta e pensare un po’ di più a te stesso, dice l’Oroscopo Paolo Fox? Questo è un cielo ancora buono, anche se domani avrai una piccola pausa di riflessione. È probabile che quello che stai facendo adesso ti impegni ma non ti doni serenità e pace. Vorresti solo tranquillità.

