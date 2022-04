Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2022/ Il sabato di Toro, Vergine e Capricorno

Nuovo weekend, nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come andrà la giornata di oggi, 9 aprile? Ce lo dice l’astrologo attraverso Radio Latte Miele. Scopriamo le previsioni di Toro, Vergine e Capricorno in quella che sarà la loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, tieniti lontano dalle preoccupazioni

Toro, tenersi lontano dalle complicazioni è utile soprattutto per non far riaffiorare quelle tensioni che magari sono state una sorta di leit motiv del mese di marzo. Ci sono persone che non son d’accordo con te e vanno affrontate: ultimamente ti sarà capitato di essere criticato o magari esserti sentito non trattato nel modo adeguato, ma avrai il tuo riscatto, anche se rispetto a quello che fai e che dai ottieni sempre un po’ di meno, come dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, la giornata

Vergine, in questo periodo puoi ottenere piccoli o grandi successi ma adesso il problema numero uno della tua vita è la forma fisica. Non ti senti al meglio, anzi, sei un po’ stanco, fai meno cose e le fai controvoglia. Molto dipende dall’ambiente in cui ti trovi, però ci sono certe giornate particolari, come quelle di inizio settimana, che ti hanno messo alla prova. Questo è un weekend che rafforza i tuoi sentimenti: dai spazio all’amore, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le stelle...

Capricorno, una delle cose più intriganti nel tuo oroscopo – dice Paolo Fox – è questo transito di Venere favorevole. Questa situazione astrologica potrebbe anche rivoluzionare la tua vita: conoscenze, amori, emozioni nuove potrebbero essere vicine, anche se oggi sei un po’ giù di corda. Alcune persone potrebbero darti problemi ma tu sei un tipo molto pratico, quindi li risolverai. Domani recupero in vista.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox weekend 9-10 aprile 2022/ Previsioni: Leone, Sagittario al top?

© RIPRODUZIONE RISERVATA