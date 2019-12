OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 9 dicembre 2019: Capricorno, Ariete, Vergine, Leone

Oroscopo di oggi 9 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze radio di LatteMiele per la giornata di oggi, lunedì 9 dicembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha sottolineato. L’Ariete ha Giove, Saturno e Venere molto nervosi che possono creare dei problemi, questo invita ad agire ma con grande cautela. Il Toro ha Luna nel segno, Giove e Saturno che sorridono, dunque deve agire per prendere delle decisioni. I Gemelli sono un bel po’ confusi in questa partenza di settimana. Tutto potrebbe dipendere dalla chiusura di una situazione da considerarsi terminata. Il Cancro si sente sotto pressione anche se molto presto le cose andranno meglio. La Bilancia si trova a vivere delle storie forti e forse è il caso di gestire tutto con attenzione. Il cielo intrigante della Vergine può portare a delle risposte molto interessanti anche se non si devono affrettare le cose. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 8-13 dicembre di Paolo Fox.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina per quanto riguarda l‘oroscopo di Paolo Fox soffermandoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha una Luna dissonante, chi ha lavorato per anni in un’azienda deve fare altro. Molti pensano di mettersi in gioco e prendere un diploma o fare altre cose. C’è chi vuole mettersi in gioco in altri settori. C’è chi sta facendo un praticantato. Periodo particolare per i sentimenti. Oggi e domani si è difficili da gestire. La Vergine ha un bel cielo oggi e domani, non si è limitati nel raggio d’azione. Si è subordinati alle decisioni di qualcun altro. La Bilancia ora può resistere solo se ha storie forti anche se possono essere un po’ minacciate da lontananza per lavoro. Non è facile capire cosa fare ma si hanno le spalle larghe. Lo Scorpione può ottenere qualcosa in più da mettere via. Inizio di settimana un po’ fuori fase. Se c’è stata una chiusura di lavoro adesso è possibile recuperare. Una giornata come quella di oggi porta fastidi ma mercoledì porta ispirazione.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni da vicino, parlando di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha giornate che invitano a una cauta azione, avere sia Giove, Venere e Saturno un po’ nervosi crea problemi. Questa tiritera va avanti da ottobre. Se si ricordano giornate come quelle di fine settembre si sa che le difficoltà con il lavoro sono state molte. Se ancora non si è mosso nulla bisogna cercare di fare la prima mossa. Non si può rimproverare al segno di essere inattivo, però ci sono situazioni che ora non iniziano bene. In amore sono possibili chiarimenti. Le storie che funzionano potrebbero esser importanti il prossimo anno. Il Toro con la Luna nel segno e Giove e Saturno ottimi deve fare scelte. Questi giorni riferimenti in più. Questioni su casa e burocrazia possono essere risolte e le storie nate in queste ultime due settimane possono andare avanti meglio. Non si escludono guadagni. I Gemelli aprono in maniera confusa la settimana. Chi ha un causa può dichiarare la situazione finita. Chi ha torto non può avere ragione ma ci sono modi per non creare problemi. Altri hanno avuto una piena assoluzione anche in amore. Se qualcuno ha accusato di qualcosa però nel frattempo non accusa più. Venere neutrale significa che un amore potrebbe diventare molto importante. Il Cancro è sotto pressione, dal 20 andrà meglio. Il problema è capire come la pensano gli altri. A volte si è un enigma per tutti. Le prossime giornate però ora invitano alla cautela.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario si deve lanciare in questa seconda parte di dicembre considerando la presenza di un’ottima Venere. Periodo importante che richiede compromessi. Non si vogliono più portare avanti situazioni o storie che non portano benefici molto diretti. Il Capricorno deve sfruttare questo periodo, si sta facendo tanto ma non tutti si accorgono. Stanno cambiando gli orizzonti e ci sono cambiamenti ottimi o è il segno che ora sta diventando imprenditori e si sta mettendo in gioco sé stessi. L’Acquario ha molta tensione, arrivano fastidi economici. Molti hanno dovuto chiamare un call center per risolvere qualche problema con una bolletta o abbiano discusso per questioni banali. Attenzione alle spese. In amore attenti. I Pesci pensano che tutto sia contro di loro perché reagite al minimo sussulto e si pensa cose strane di ogni vibrazione. Ogni tanto capita che si perdano le staffe. Se c’è voglia di amare dicembre ora dà tantissimo. Il 26 e il 27 sono giornate importanti. Molti nati Pesci iniziano una nuova vita a Capodanno. Bisogna organizzare fin da ora la giornata del 31.



© RIPRODUZIONE RISERVATA