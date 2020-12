Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2020/ Pronostici Cancro, Toro, Leone, Vergine e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 9 Dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Una Luna opposta sembra portare qualche disagio che si somma a quelli che già da qualche settimana stanno rendendo pesante la vita dei nati sotto questo segno. A partire da metà dicembre però si potrà contare su un importante cambiamento che aiuterà a superare tutti gli ostacoli. Toro: Queste festività potranno essere sfruttate per recuperare i rapporti con gli affetti più stretti, dando nuovo spazio ad emozioni che ultimamente potrebbero essere state trascurate. Attenzione a non lasciarsi prendere dal nervosismo. Favoriti i nuovi progetti.

Gemelli: Nonostante una Luna favorevole, la presenza di Sole e Mercurio in opposizione sembra segnare una fase di cambiamento che potrebbe portare qualche fastidio, soprattutto se ci si trova ad aver anche fare con qualche dissidio economico o lavorativo. Cancro: Queste giornate invitano a lasciarsi il passato alle spalle abbandonando tutte le situazioni che non possono più dare i frutti sperati, per dedicarsi al futuro con rinnovato ottimismo. Dicembre permetterà di liberarsi delle opposizioni di Giove e Saturno, permettendo di inaugurare un 2021 molto importante.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: La Luna in aspetto interessante sembra favorire contatti e relazioni, invitando a focalizzarsi attentamente sulle proprie mete, anche quando sembrano molto difficili da raggiungere. Attenzione alle possibili tensioni che potrebbero affliggere un rapporto sentimentale, soprattutto se si originano in ambiente lavorativo. Vergine: Queste giornate invitano a tenere sotto controllo la situazione economica, anche se gli ultimi mesi potrebbero aver visto crescere una situazione di recupero. Questo mese regala una grande forza e sembra essere giunto il momento di recuperare alcune relazioni importanti.

Bilancia: Oggi e domani sembrano godere di una buona energia grazie al transito positivo della Luna che toccherà questo segno nelle prossime ore, ma bisognerà prestare attenzione a non lasciarsi coinvolgere da liti e nervosismi. Attenzione alle persone troppo invadenti e poco affidabili. Scorpione: Questa sembra essere una settimana molto favorevole per recuperare un sentimento, grazie ad una Venere intrigante. Il prossimo anno porterà grandi cambiamenti che cominceranno a concretizzarsi a partire da Febbraio, ma già in queste giornate si potrebbe iniziare ad avvertire una grande forza.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci che giornata sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: La giornata di oggi invita a recuperare un sentimento lasciandosi trasportare dalle emozioni, ma attenzione a non illudersi e a non abbandonare un rapporto consolidato per qualche fantasia. Capricorno: Gli ultimi mesi sembrano essere stati ricchi di opportunità, nonostante i numerosi pensieri che hanno accompagnato le giornate dei nati sotto questo segno. Sono in arrivo alcuni cambiamenti importanti che comportano delle scelte notevoli, ma la giornata di oggi sembra invitare alla prudenza.

Acquario; La giornata di oggi sembra portare una nuova energia utile a liberare la propria vitalità per dedicarsi a qualcosa di nuovo. L’arrivo di Giove e Saturno nel segno previsto per la prossima settimana, inoltre, permetterà di godere al massimo di passioni e sentimenti. Attenzione all’aspetto finanziario. Pesci: La giornata di oggi invita a confrontarsi e ad esprimere apertamente le proprie emozioni senza temere di perdere alcune relazioni che ultimamente sembrano aver vissuto un periodo di profonda crisi. Il prossimo anno porterà grandi rinnovamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA