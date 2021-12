Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 9 dicembre 2021.

Per l’Ariete probabilmente siete alla ricerca di un po’ di tranquillità: una parola abbastanza misteriosa per l’Ariete, perché sono convinto che se parlassi direttamente con voi mi direste “Paolo io non sono mai stato tanto tranquillo nella mia vita”. La colpa sarà veramente del destino o delle scelte che fate sempre un po’ controcorrente? O magari siete sempre agitati perché alla ricerca di una grande sfida da vincere? In entrambi i casi, onore al merito! Chiaro che di pende dalle condizioni di base, ma si può dire che tutte le attività avranno un miglioramento, per ore parziale poi molto più importante, come spiego tutti i giorni: nella primavera del prossimo anno ne riparlerò qui. A breve, previsioni 2022, poi se volete qualche dettaglio in più lo sapete che le ho anche scritte.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo segno, dopo un mercoledì vissuto in maniera agitata, ora sta meglio. Perché è agitato il Toro? Perché in questi giorni avrebbe più bisogno di amore, di un po’ di conforto e se attorno ci sono delle persone che creano solo dei problemi, non dico che ci sarà rassegnazione, perché il Toro non si rassegna mai, ma certamente qualche momento di disagio. È molto importante in questo momento avere più fiducia in sé stessi. Da curare le questioni di lavoro: si può arrivare a un armistizio, se con la società per cui lavori c’è un problema, o se stai cercando delle risposte, oppure addirittura a un rinnovamento, un cambiamento. Ne parlerò meglio nel 2022.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: mascherare la timidezza con un eccesso di parole è tipico del segno dei Gemelli. Per esempio, quando un Gemelli incontra una persona che gli piace, non sa bene cosa fare e allora inizia a parlare, a dire tante cose, anche che non hanno un netta attinenza con ciò che vorrebbe raggiungere, ovvero l’interesse di questa persona. Ora concentriamoci sull’amore e la cosa che ti devo chiedere è di non fare troppe cose, perché la confusione regna sovrana. Come compagno di avventure andrebbe bene un Acquario o un Ariete.

