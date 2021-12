Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 9 dicembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: può essere consapevole del proprio destino un Capricorno? Assolutamente sì! Perché fa un piano di azione e non è un tipo che si lancia senza paracadute ed è sempre una persona piuttosto attiva e ponderata. Diciamo che questa è stata ed è ancora una settimana a rallentatore: magari certe soddisfazioni non sono arrivate, ti dicono che vali, che sei bravo, ma poi non ti danno modo di farti valere o magari anche in maniera sbagliata, in qualche caso, potresti sentirti messo da parte. Consiglio a tutti quelli che hanno una bella storia di viverla al meglio: qui c’è il rischio di innamorarsi sul serio e lo dico anche ai Capricorno che da troppo tempo hanno detto “stop! Io non mi innamorerò più”.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: “Devo mettere in regola tante cose”: questo l’Acquario se lo sta ripetendo da un po’. Magari ci sono buone idee, ma la confusione regna sovrana e poi c’è anche un po’ di stanchezza. Devi regolare un po’ meglio il tuo modo di essere, forse semplicemente bisogna combattere la tendenza all’autocritica e soprattutto questo desiderio innato di andare troppo controcorrente. Nei rapporti con Leone e Toro c’è un po’ di maretta.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: cari Pesciolini, delle volte siete vittime di piccole malinconie e, se non avete dei problemi, ve li create: perché? Questa è una giornata interessante, ma se ci sono attacchi dal passato, ex alle calcagna o comunque dentro di voi c’è una piccola difficoltà nella comprensione del partner, andate oltre. Vi ripeto ancora che gennaio e febbraio saranno mesi di grande e buon auspicio con Giove nel segno: qui si volta pagina! Sarebbe un vero peccato restare indietro.

