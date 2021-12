Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di giovedì 9 dicembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro tra stasera e sabato attenzione ai pensieri: in questi giorni voi state elaborando una strategia addirittura di tipo esistenziale, vi state rimettendo in gioco, da soli o con qualcuno. In realtà questo è il vero problema con Venere in opposizione, che non vuol dire per forza crisi d’amore. Come ho spiegato tante volte, spesso capita nelle coppie che uno vada avanti e l’altro no, quindi ci sono dei momenti in cui in coppia non ci si accorda, pur volendosi molto bene. Molto spesso una Venere in opposizione può anche rappresentare questioni familiari da mettere a posto, soprattutto se c’è da vendere una proprietà, da amministrare dei soldi, se ci sono delle dispute con i parenti. Cerca di non rovinare rapporti di lavoro che contano e un progetto dovrà essere rivisto, addirittura chiuso entro questa primavera. Amore sottoposto a un po’ di stress.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Per i nati sotto il segno del Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox? Cari Leoncini, la vostra forza non si discute, il fascino neppure, via libera alle emozioni! Solo i tradimenti non pagano e se già c’èstato un problema da questo punto di vista, è necessario fare una scelta. Il fatto che Saturno e Giove siano opposti, indica proprio una situazione di grande cambiamento che molti stanno vivendo nel lavoro: o c’è stata una chiusura con un gruppo, o all’interno di una stessa azienda è cambiato il ruolo. Per ora solo grandi soddisfazioni di tipo morale, ma ci vorrebbe qualche soldo in più! Insomma se ti vogliono bene e se vali, ti devi far pagare. L’amore in questo momento appaga quelli che lo cercano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox si chiede: qualcosa non quadra? Si tratta di emozioni molto passeggere, perché sei un po’ instabile e stanco. Per i nuovi incontri Venere è super! Prendi tempo giusto quello che serve per farti ancora più bello e poi incontra la persona giusta, perché in questo momento, questa Venere dice: viva l’amore! Anche i Vergine remissivi, timidi, non dico impacciati, ma prudenti, devono risollevare il proprio animo e i nuovi incontri naturalmente, con un cielo così, saranno favoriti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA