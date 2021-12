Oroscopo Paolo Fox oggi 9 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 9 dicembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox da qualche tempo nella vita sentimentale c’è qualcosa da rivedere e nei rapporti con il Cancro e con l’Ariete ancora di più. Se ci sono buone fondamenta, la coppia non salta, però se c’è qualche maretta in più, se c’è qualche disagio in più, attenzione! Nelle buone relazioni ci sarà da lottare forse per ripristinare un certo equilibrio. Nelle storie di lunga data che non hanno più smalto, uno dei due dovrà parlar chiaro. Mi raccomando, in questo momento non è il caso di tradire, cercare delle soluzioni alternative che non siano più che giuste, perché si rischia di sbagliare. Un discorso a parte meritano i single del segno che per ora, oltre a non volere complicazioni, pensano che sia meglio osservare piuttosto che agire e magari si consolano con rapporti di amicizia o part time.

Per lo Scorpione questo giovedì è interessante, ma solo nell’ultima parte, quindi la valutazione è blanda, ma mi raccomando perché poi avremo un weekend molto più forte. Un po’ spigoloso questo Scorpione di recente, forse troppo attento ai dettagli, si può cercare di trovare un equilibrio, anche se oggi è una giornata un po’ elettrica. Quindi attenzione innanzitutto a non affaticarti e soprattutto a non sollevare problemi inutili. Venere comunque protegge l’amore, solo che in alcuni giorni anche tu non sai perché ma non accetti più niente e nessuno.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: per il Sagittario questa è una giornata che riporta una grande voglia di fare conoscenze, poi dal pomeriggio c’è una Luna un po’ strana e quindi diciamo che è una giornata double-face. Si parte in maniera interessante e si chiude in maniera un po’ particolare. Questa doppiezza non c’è in amore, perché in questo momento sei molto concreto. L’unico dubbio nasce se hai una storia che non dà più nulla dal punto di vista intimo e allora il Sagittario, lo sappiamo, si lascia travolgere dalle passioni e può anche guardarsi attorno. Ti prego di essere cauto nei rapporti con Pesci e Gemelli.

