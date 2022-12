Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: previsioni…

L’Oroscopo di Paolo Fox torna anche dopo l’Immacolata per fornirci le sue previsioni. Che giornata sarà quella di oggi, venerdì 9 dicembre 2022, per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? L’astrologo si è soffermato su questi e gli altri segni dello Zodiaco nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, in particolare nel corso della rubrica Latte Stelle. Se l’Ariete è alle prese con pensieri e riflessioni, il Toro vive un mese importante, mentre i Gemelli sono alle prese con una riorganizzazione, i Cancro con la convinzione che non riusciranno a esaudire tutti i loro desideri…

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Ariete e Toro

Ariete, questa confusione che in effetti è reale, nel mese di dicembre, non deve spiazzarti e innervosirti o farti credere che si tornerà di nuovo ad essere un po’ agitati, come diverso tempo fa. In verità l’Ariete pensa, e ha pensato di recente, che la vita non sia facile perché non c’è mai un benefit, un piccolo premio o un aiuto. A volte si fanno paragoni con gli altri e si pensa: “Quella persona lì non merita un aiuto, eppure lo ha ricevuto”. Qui ci sono da dire delle cose particolari: è vero che, a livello astrologico, dicembre è un mese che spinge a pensare bene a quello che c’è da fare e quello che non c’è da fare, però è anche vera una tua condizione, ovvero tu ti poni sempre agli occhi degli altri come una persona vincente, forte, che sa sempre come risolvere le quetioni e a volte anche un po’ dura, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Quindi è normale che, da parte delle persone che stanno intorno, non ci sia questo sentimento di aiuto, perché pensano che tu te la sappia cavare benissimo da solo. Invece, in questo momento, un “pat pat” sulla spalla ci vorrebbe.

Toro, per l’oroscopo Paolo Fox questo è un mese importante, per iniziare progetti e programmi. Se andranno bene o no però dipende da te: l’astrologia ci dà l’input per qualcosa di buono, ci dice “muoviti ora” e poi quando, finalmente, siamo sul palcoscenico e si apre il sipario, dobbiamo dimostrare chi siamo e quanto valiamo. È un po’ quello che capita in questo dicembre: addirittura c’è chi cambierà rotta o squadra e questa volta con successo. Le decisioni prese in questa parte dell’anno saranno utili per il futuro. Eventuali contenziosi in amore andranno risolti presto.

Oroscopo Paolo Fox: che venerdì sarà per Gemelli e Cancro

Gemelli, secondo l’oroscopo Paolo Fox tu hai voglia di riorganizzarti, dopo la piccola o grande bufera (dipende dalla tua situazione personale) che c’è stata tra la fine di novembre e gli nizi di dicembre. Chi è dipendente ed è insoddisfatto può chiedere un miglioramento, in vista però della primavera. Cerca di recuperare terreno anche in amore, visto che sabato Venere non sarà più contro. Chi ha un progetto in mente deve darsi da fare al più presto.

Cancro, questo è il mese delle opposizioni planetarie che avranno un picco massimo attorno al Natale. Questo significa che alcuni tuoi desideri potrebbero non essere del tutto soddisfatti: che si debba ridiscutere un accordo inerente un lavoro, un affitto o un contratto, le mediazioni non saranno facili secondo l’oroscopo Paolo Fox. Inoltre questa Venere, da sabato in aspetto opposto, ti porterà ad essere un po’ meno disponibile nei confronti delle persone che ti circondano. Ecco perché ci vuole un po’ di pazienza proprio nel weekend.

