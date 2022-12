Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, oggi venerdì 9 dicembre 2022, di nuovo protagonista con le sue previsioni. Chi è nato sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione trova in questo spazio le risposte in merito alle domande che riguardano la giornata odierna, anche se l’astrologo su Radio Latte Miele, nella rubrica Latte Stelle, tende a fornire indicazioni anche per il futuro. Il Leone appare in fase di recupero, mentre i Vergine sono un po’ agitati, incertezze per la Bilancia, mentre lo Scorpione può guardare con fiducia ai prossimi giorni…

Oroscopo Paolo Fox: che venerdì sarà per Leone e Vergine

Leone, è da novembre che sta cercando di recuperare un po’ di buon umore e l’oroscopo Paolo Fox spera che sia davvero arrivata una buona notizia. Forse alcune persone che non ti capiscono sono talmente lontano dai tuoi progetti e dalle tue ambizioni, che bisognerebbe cambiare aria. Possono tornare alla luce alcune questioni di carattere burocratico o legale irrisolte, ma alla fine sempre tu sarai vincente.

Vergine, dalla fine di settembre è agitato, condizionato da una strana situazione lavorativa per l’oroscopo Paolo Fox. Tra marzo e maggio, alcuni accordi andranno rinnovati secondo i tuoi desideri. Forse adesso non sei del tutto convinto e contento di quello che è accaduto nelle ultime tre o quattro settimane ed ecco perché, anche per quanto riguarda la forma, ci vuole pazienza. Tu appari sempre piuttosto tranquillo esteriormente, sempre pacato, però dentro di te ci sono diverse problematiche che tieni dentro di te: questo può essere un problema anche a livello fisico.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Bilancia e Scorpione

Bilancia, qualche incertezza c’è, soprattutto se durante l’estate hai avuto un problema personale, di lavoro o anche fisico, perché non sei del tutto sereno per l’oroscopo Paolo Fox. È facile che si debba ridiscutere qualcosa: se stai cercando un nuovo alloggio o, in vista del 2023, vuoi rinnovare l’ambiente in cui vivi, ci sarà un ritardo sui tempi di realizzazione. La cosa importante è cercare di sanare debiti, anche in amore: da questo punto di vista, le coppie in crisi dovranno trovare un accordo, anche se dicembre è un mese che dice “sì l’accordo può arrivare, ma se rinunci a qualcosa” e non tutti sono pronti a fare rinunce.

Scorpione, attorno a Natale ci sarà una bellissima concentrazione di pianeti a favore del tuo segno. L’oroscopo Paolo Fox si raccomanda, soprattutto nei rapporti in cui la competizione fa da mordente, di essere presenti. Invece, in quei rapporti in cui vince un sottile piacere masochista, che magari si prova ogni volta che ci si arrabbia, forse un po’ di cura sarà necessaria. Insomma, è importante adesso trovare un buon accordo con tutti quelli che ti circondano.











