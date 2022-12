Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci…

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox tornano a rassicurare gli appassionati dello Zodiaco, a caccia di indicazioni anche per la giornata di oggi, venerdì 9 dicembre 2022. L’astrologo le ha fornite su Radio Latte Miele, nella consueta rubrica Latte Stelle. L’Immacolata va in archivio, ma le feste natalizie sono alle porte e anche i nati sotto i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci vogliono festeggiarle al meglio, magari chiudere pure al meglio l’anno… Cosa devono aspettarsi allora? Il cielo dei Sagittario fa ben sperare, periodo forte invece per i Capricorno, mentre l’Acquario si dividerà tra novità in amore e sugli affari; infine, i Pesci in ripresa, dal punto di vista anche sentimentale…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: previsioni…

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Sagittario e Capricorno

Sagittario, non mancano la determinazione e il coraggio nel tuo DNA secondo l’oroscopo Paolo Fox. Molto bello questo cielo dalla fine del mese e spero che tu abbia già in mente una buona idea. Novità per i giovani alla ricerca della prima occupazione, per chi vuole lanciare un progetto. Pensare che a settembre (lo ripeto spesso, proprio per fare confronti) sembrava tutto così spiazzato, smarrito e confuso e adesso invece sarai al centro dell’attenzione delle stelle: chi ha già maturato successi in passato, non potrà che festeggiare, a breve.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Capricorno, è vero che la Luna è un po’ strana oggi, però l’oroscopo Paolo Fox non molla le ottimistiche previsioni che riguardano anche il 2023. Certo, ribadisco il fatto che stai vivendo un periodo forte, che pretende un po’ di attenzione in alcune giornate e che magari ti carica di stress eccessivi, però l’importante è andare avanti. È possibile trovare persone che, in questo periodo, ti danno una mano, ma tu devi contare soprattutto su te stesso, perché solo di te ti fidi.

Oroscopo Paolo Fox: il venerdì di Acquario e Pesci

Acquario, a gennaio Venere sarà nel segno e allora tutto quello che nasce adesso per l’amore, le relazioni, gli incontri e le amicizie, è da segnare in rosso! Compravendite e cambiamenti possono riguardare anche la casa, entro i primi sei mesi del prossimo anno e chi ha tentato, inutilmente, di vendere un bene, potrebbe ottenere una risposta entro febbraio. In generale, secondo l’oroscopo Paolo Fox l’Acquario si pone in maniera molto positiva nei confronti dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 8 dicembre 2022/ Classifica segni: da Scorpione a…

Pesci, l’oroscopo Paolo Fox aveva già detto che, più ci avvicinavamo alla fine dell’anno, meglio sarebbe andata. Cerca di fare le cose che desideri e, se sei reduce da una delusione sentimentale o da una piccola crisi, prima che si creino danni irreparabili, meglio essere chiari e sereni. Giornate sempre più valide per le coppie che si vogliono bene: chi vuole avere un figlio, si ricordi che, da marzo, ci sarà Saturno nel segno e, da maggio, ci sarà un bellissimo Giove, quindi non bisogna perdere tempo, e chi invece è reduce da uno stop eviti tentennamenti e si rimetta in gioco. Piano piano si recupera, adesso ancora ci sono delle situazioni un po’ confuse, ma eliminando il superfluo e cercando di essere più determinati, si andrà avanti ancora con maggiore forza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA