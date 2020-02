Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2020/ Ariete e Toro al top, Capricorno giornata nera

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2020: segni al top

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere i segni al top di oggi, 9 febbraio 2020. Ariete: quattro stelle per amore, cinque per lavoro e fortuna. In amore questo weekend è molto interessante anche se sul lavoro c’è qualcosa da rivedere. Se si è bloccati in certi progetti e affaticati aprile regalerà una bella ricompensa. Toro: quattro stelle per lavoro e fortuna, cinque per amore. Giornata che premia, importante, anche se il meglio dal punto di vista sentimentale arriverà a marzo quando Venere sarà nel segno. Si devono coltivare le amicizie e fare ciò che porta tranquillità. Sagittario: segno al top con cinque stelle in lavoro e fortuna, quattro per l’amore. Se non ci si muove saranno altri a muoversi verso il segno in maniera positiva.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: scopriamo i segni flop

L’oroscopo di Paolo Fox ora ci porta ad analizzare i segni flop della giornata. Capricorno: tre stelle in amore e fortuna, quattro per il lavoro. C’è grande voglia di stare a casa per meno fortuna negli incontri. Acquario: quattro stelle per l’amore, tre per fortuna e lavoro. Probabile che ci si sia dati da fare o ci sia stato qualche fastidio di troppo, cose particolari che dovrebbero passare in questo periodo. Servirebbe aspettare il tempo per cercare di dare uno svolto. Questo è un momento molto stressante e aspettare potrebbe essere una grande risposta. Nelle prossime settimane sarà forse il momento di dare una svolta per cercare di reagire dopo un momento in cui alcune cose non sono andate come si voleva.

