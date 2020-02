Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 febbraio 2020/ Gemelli e Pesci in crescita

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 febbraio 2020: segni in fase di stallo

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ora è il momento di andare a soffermarci sui segni in fase di stallo. Leone: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Questo è un cielo importante per rivelarsi e le passioni possono nascere anche all’improvviso. Bilancia: quattro stelle in tutti e tre i campi cioè lavoro, amore e fortuna. Per il campo professionale successo ma con fatica. Scorpione: quattro stelle per amore e fortuna, tre per il lavoro. E’ importante tentare un recupero e cercare di ottenere risposte. Vergine: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Cielo che vuole bene al segno. C’è l’occasione di fare qualcosa, poi ce la si gioca. Non si deve credere, ma verificare. Ci sono delle situazioni interessanti, ma c’è anche chi ha delle difficoltà.

Paolo Fox, oroscopo di oggi: segni in crescita

Ecco i segni in crescita per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Gemelli: quattro stelle in tutti i campi amore, lavoro e fortuna. Giornata interessante per l’amore con un weekend che riconcilia con la famiglia. Anche se si partisse dal disagio si potrebbe recuperare. Cancro: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Si recupera in questo weekend, chiusura ad effetto. Per il lavoro forse si dovrebbe aspirare a qualcosa di più stabile. Se si fa da anni una cosa si cambierà entro due o tre mesi. Pesci: cinque stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Giornata interessante. E’ importante ripristinare accordi e vivere sensazioni particolari. Ci sarà una grande voglia di rivedere persone legate al passato. Forse è già capitato nelle ultime quattro settimane. Chissà che qualcuno non si faccia vivo con molti che tornano dal passato.

