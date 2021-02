Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 febbraio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci…

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Acqua nelle previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo da vicino cosa devono aspettarsi Cancro, Scorpione e Pesci in questa giornata di oggi martedì 9 febbraio 2021!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

E ora andiamo a leggere qualcosa di più per il Cancro: Una Luna opposta potrebbe rendere queste ore abbastanza confuse, soprattutto sul piano dei rapporti interpersonali. Dopo un 2020 molto impegnativo però secondo l’oroscopo di Paolo Fox ora si potrà contare su una fase di importante recupero che toccherà il suo apice all’inizio dell’estate e riguarderà diversi ambiti.

E ora affrontiamo lo Scorpione: L’inizio di questo mese sembra essere segnato da una diffusa agitazione dovuta ad alcuni conflitti interiori, per questo sarebbe bene evitare di porsi in situazioni difficili da gestire, rimandando tutto alle prossime settimane. Attenzione a non far ricadere queste tensioni sui sentimenti.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo con i Pesci: A partire a questo fine settimana si potrà contare su una situazione astrologica migliore che potrebbe aiutare a recuperare un sentimento. Chi si è trovato a vivere contrasti e difficoltà a partire dalla fine dello scorso anno potrà ritrovare un po’ di serenità in più affrontando le cose alla giornata.



