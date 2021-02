Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 febbraio 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche oggi, martedì 9 febbraio 2021, con la consueta la rubrica Latte e Stelle, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal segno del Toro. L’inizio di questo febbraio sembra essere segnato da un po’ di agitazione che invita a cercare di tenere sotto controllo quante più situazioni possibile. Se ora si registra qualche ritardo, non è il caso di lasciarsi prendere dallo sconforto: la seconda parte del mese, infatti, ripagherà anche le fatiche di queste giornate.

Ora andiamo a leggere quanto specificato per la Vergine. Anche in questo nuovo anno sembra proseguire la condizione di forza che ha riguardato il 2020, favorendo la continuazione dei progetti che erano stati inaugurati. Sia in amore che sul piano lavorativo presto potranno verificarsi situazioni interessanti.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo lo studio dei segni di Terra con il Capricorno: Nonostante una Luna nel segno, e una generale condizione di forza che sembra permettere una maggiore affermazione personale, alcune tensioni esterne potrebbero porre qualche fastidioso limite alla realizzazione di alcune iniziative. Per cercare di non lasciarsi travolgere dal malumore, nella giornata di oggi sarebbe bene riuscire a non lasciarsi coinvolgere troppo dalle situazioni spiacevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA