Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 febbraio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: come andrà?

La settimana entra nel vivo. Oggi, mercoledì 9 febbraio, cosa bisognerà aspettarsi da questa giornata? Come al solito l’Oroscopo Paolo Fox ci dà delle indicazioni. Attraverso i canali di Radio Latte Miele, l’astrologo ha analizzato la giornata dei segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Tutto sul loro mercoledì.

Oroscopo Ariete: qualche preoccupazione

Ariete, questa giornata si apre con una Luna interessante. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, i prossimi tre giorni saranno di interesse e non dovrebbero esserci situazioni o retaggi legati al passato. Qualche piccolo successo è già arrivato e si va avanti, cercando di ottenerne altri. Si va avanti con quella speranza e quell’ottimismo che poi saranno temi dominanti in primavera, quando ti aspetta davvero un bel periodo. D’altronde questa fase del 2022 è solo di preparazione per un futuro più interessante. Certo, non è possibile escludere qualche pensiero riguardante anche una persona cara, qualcuno che ha bisogno di te. In questo caso, cerca di far sentire la tua vicinanza a chi la richiede. In questi giorni, per esempio, i genitori sono un po’ preoccupati perché stanno per fare delle cose molto importanti.

Oroscopo Leone e Sagittario: la giornata come sarà?

Leone, cosa aspettarsi dalla tua giornata? È difficile che uno del tuo segno, quando si mette in testa una cosa, non riesca ad ottenerla, nonostante questo Saturno opposto. Il pianeta, come ho spiegato altre volte non è, come per altri segni, di blocco: quando Saturno è opposto al Leone, infatti, parla di rivalse, di volontà di azione. Certo qualche ostacolo esiste: piccoli scandali, fugaci promesse. La cosa più bella è che si può anche vincere una sfida, nonostante il momento. I rapporti familiari hanno bisogno di essere affrontati con coraggio. Inoltre c’è bisogno di più aiuto da parte delle persone che hai intorno: prova a chiedere una mano senza vergogna. Per quanto riguarda il lavoro, qualche novità? Cosa ci dice l’Oroscopo Paolo Fox? Naturalmente questo dipende anche dalla tua attività e da quello che hai fatto nel passato, ma è difficile restare senza nulla.

Il Sagittario non è molto contento di come sono andate le cose di recente, soprattutto in amore: potrebbero esserci stati dei rapporti troppo oppressivi. L’Oroscopo Paolo Fox dice che bisogna andare avanti e confidare sulle questioni di lavoro: questo è un cielo molto importante per chi vuole recuperare. Ci sarà un recupero primaverile, però bisogna darsi da fare fin da adesso. Tutti coloro che hanno anche vissuto una crisi o non hanno più che altro trovato stimoli nel lavorare, devono ricordare che il Sagittario sta bene quando ha delle passioni e le mette in pratica, sia in amore sia sul lavoro. Bisogna dunque ritrovare il senso delle cose e rimettersi in gioco.



