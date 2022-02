Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2022/ Le previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci

Un nuovo giorno è appena cominciato e come al solito ci si interroga su come andranno amore, lavoro, fortuna e molto altro. Secondo L’Oroscopo Paolo Fox: come andrà la giornata? Attraverso i canali di Radio Latte Miele, l’astrologo ha analizzato la giornata di Cancro, Scorpione e Pesci, segni di acqua.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, presto un periodo più felice

Cancro, per te c’è questa fase di ricerca, di cui abbiamo parlato spesso, ma brilla una stella: la stella del futuro, perché il futuro è con te! L’Oroscopo Paolo Fox ti dà un consiglio importante: non devi lasciarti travolgere dagli eventi e magari entrare in una fase di malinconia che non ti compete. Cerca invece il mutamento, fissa più intensamente questa stella del futuro che ti porterà molti vantaggi anche se a costo di tralasciare qualcosa o tagliare dei rami secchi. È un periodo in cui soprattutto da aprile molti Cancro avranno delle rivincite: periodi più felici sono dunque vicini.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, il vostro mercoledì…

Lo Scorpione dovrebbe da mercoledì pensare a sabato e già da oggi pensare a quello che vuole fare nel fine settimana, dove potrebbero esserci importanti novità. Abbiamo Giove, Venere favorevoli e in questo periodo c’è veramente tanta voglia di amore e di famiglia. La Luna è interessante e l’aspetto di Venere produce voglia di amare, che tra l’altro permette di ritrovare una passione che ultimamente potrebbe essersi affievolita, come dice l’Oroscopo Paolo Fox. Non molti, ma qualcuno penserà al passato, perché lo Scorpione non dimentica mai, quindi anche se c’è stato un vecchio dolore, potrebbe tornare alla mente. Rapporti familiari e quelli genitori/figli sono all’insegna di una migliore comprensione, soprattutto nel weekend: bisogna dunque sfruttare al meglio questo periodo.

Cari Pesci, torna un po’ di confusione in questa parte centrale della settimana: le solite piccole malinconie che ogni tanto capitano ad una persona come te che vibra come una corda di violino. Anche se non ci sono particolari tensioni in casa, magari vengono assorbite dall’esterno: non sono quindi giorni serenissimi. A te basta anche solo sapere che qualcosa non va bene oppure ascoltare una notizia dal telegiornale per sentirsi scosso e vivere tutta la giornata in maniera un po’ strana. Non lasciarti troppo travolgere dalle emozioni e ricorda che se hai una bella persona al tuo fianco, questo è un oroscopo di successo, perché l’amore è sempre un porto sicuro. Uno speciale momento di nervosismo ci sarà nella parte centrale della settimana, però poi si recupera nel weekend: parola di Paolo Fox nel suo Oroscopo.

