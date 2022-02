Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: lavoro, amore…

L’Oroscopo Paolo Fox ci preannuncia come sarà la giornata di oggi, 9 febbraio 2022. Attraverso i canali di Radio Latte Miele, l’astrologo ci dà le sue previsioni per la giornata. Toro, Vergine e Capricorno: cosa aspettarsi dalla giornata? Come andrà? Qui tutto sui segni di terra.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, la passione…

Il Toro deve ristabilire una grande passione perché questo periodo è un po’ sottotono. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, queste sono stelle che parlano di incontri validi. Gli ostacoli, determinati da Saturno dissonante, stancano solo chi magari pensa solo ai soldi. Invece adesso bisognerebbe pensare a questa Venere buona che in qualche modo accetta i sentimenti e dunque li stimola. Allo stesso modo, anche il Toro dovrebbe accettare a braccia aperte chi entra la prima volta nella sua vita. Molto interessanti dunque i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, l’amore…

Il segno della Vergine potrebbe fare tra mercoledì e venerdì buon viso a cattivo gioco. Non è un oroscopo difficile, anzi, l’Oroscopo Paolo Fox spiega che i Vergine hanno un cielo veramente bello. Se andate a guardare le stelle, soprattutto i grafici del 2022, noterete che i primi mesi di quest’anno per questo segno sono davvero buoni. Cosa accade adesso? Forse per colpa dell’eccesso di zelo e magari per fare troppo, ci si sente sottotono. Non scoraggiatevi proprio voi, sappiate che questa è una fase passeggera. Pensate anche un po’ a voi stessi: il consiglio è di prendere le distanze da chi può farvi arrabbiare, soprattutto tra mercoledì o venerdì.

Cari Capricorno, le stelle sono con voi anche se sappiamo che ci sono delle scelte da fare entro aprile: bisogna prendere coraggio e prendere le giuste decisioni. Tutti coloro che hanno vissuto adesso delle emozioni strane o hanno dovuto affrontare dei problemi, in qualche modo ritornano in gioco grazie a queste stelle favorevoli. Sono momenti giusti per ripensare a cosa tenere e cosa lasciare nella vostra vita, forse perché anche a livello sociale ci sono dei piccoli problemi. L’amore risplende: se non pensi di avere al tuo fianco la persona giusta, cercala. Le stelle sono dalla tua parte e troverai l’amore.

