Oroscopo Paolo Fox oggi 9 febbraio 2022/ Tutto su Acquario, Gemelli e Bilancia

Mercoledì 9 febbraio 2022, una nuova giornata comincia. Come andrà questo giorno per i 12 segni dello zodiaco? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox. Attraverso Radio Latte Miele, l’astrologo ha analizzato la giornata dei segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Tutto quello che c’è da sapere.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, la ricerca dell’amore

I Gemelli oggi sembrano più allegri: è una bella giornata e si vede. Tra mercoledì e venerdì chissà che non si concluda qualcosa di buono… Alcuni sono in cerca d’amore: marzo avrà delle prospettive in più. Potrebbe essere proprio il primo mese di primavera quello giusto per trovare l’anima gemella. Ci vuole un po’ più di buona volontà per coloro che sono rimasti soli da tempo: datevi da fare senza paura. C’è una notevole carica che si fa sentire fin da questi giorni e la parte centrale della settimana è decisamente migliore. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: non riversare in amore problemi che nascono sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, sentimenti in primo piano

La Bilancia deve risolvere alcuni problemi. Non tutti naturalmente hanno avuto dei blocchi, ma magari alcuni hanno ricevuto un messaggio strano, una comunicazione particolare o non si aspettavano un certo atteggiamento da parte di una persona su cui avevano puntato. Al servizio dell’amore sì, ma non schiavi di un sentimento: non fatevi mettere i piedi in testa. Ecco perché molti Bilancia adesso, per forza di cose, devono rivedere le proprie posizioni. Le persone sole, dice l’Oroscopo Paolo Fox, possono trovarsi in qualche strana condizione. Eclatante questo periodo per le coppie un po’ in crisi, perché fa vedere ciò che non va.

L’Acquario in questi tre giorni avrà le idee più chiare, su quello che deve fare, su come deve comportarsi, anche in vista del futuro. Saranno dunque giorni di riflessione. L’amore è bello ma non deve essere litigarello, almeno in questo momento, perché l’Acquario vuole tanta, tanta serenità. A marzo, dice l’Oroscopo Paolo Fox, avremo Venere nel segno, dunque ritrovare spazio per le proprie passioni e hobby è necessario. Se il lavoro vi pressa o non vi dà soddisfazioni, si può fare meno, si può anche tirarsi indietro per una volta. Se c’è qualcosa di faticoso e non ci si può sottrarre a livello pratico, basterebbe semplicemente dare più spazio ai propri sentimenti. Amore e famiglia in primo piano.

