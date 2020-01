Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 gennaio 2020/ Acquario, Pesci, Scorpione, Sagittario e…

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 gennaio per Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Bilancia: se sono stati accettati troppi incarichi adesso ci si ritrova nel caos. E’ bello questo segno zodiacale. Di solito ha grande armonia che comunica agli altri. Riesce a vedere le cose in maniera serena. E’ il segno dell’accoglienza, della bellezza, della pace che si vorrebbe ritrovare soprattutto in famiglia ma che non è stata così vicina ultimamente. Scorpione: c’è in mente un grande progetto d’amore. Si dovrà ridimensionarlo. Non è una questione di idee, soldi, ma di forza fisica con la fine del 2019 che è stato difficile. C’è chi ha passato un Capodanno insidioso. Si riuscirà a cambiare, ma c’è bisogno di pazienza. Evitare contrasti in amore nel weekend. Sagittario: si può volare in alto nei prossimi due giorni. Sabato e domenica potrebbe tornare un amore o si potrebbe essere più disponibile in una relazione. Si è infedeli quando ci sono troppi rimproveri e regole. Non si deve rimproverare, non serve a niente perché il segno è tosto, dinamico e forte. Se si pensa che con i rimbrotti si farà cambiare idea si perderà tempo. Si devono lasciare liberi questi Sagittario che più succede tornano. A breve scelta drastica per il futuro.

Oroscopo: Capricorno, Acquario, Pesci le previsioni di Paolo Fox

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andiamo a leggere quanto detto per Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: si risente di una certa tensione. Si è un po’ giù di corda. Se si ha programmato qualcosa si deve rifarlo. Si capisce che si è nervosi e ogni volta che si affida il compito a una persona si deve rifare tutto. Ci sono persone intorno distratte e che sanno che il segno corre ai ripari e non si impegnano. Acquario: i prossimi due giorni portano all’azione. Saturno entra nel segno alla fine del marzo e dirà come mettere in ordine le cose visto che c’è un grande caos. Pesci: prossimi giorni importanti per la Luna favorevole. Quando si da il meglio si crea e si immagina. Ci sono nati sotto questo segno che compongono e creano musica e immagini. C’è una vena di solidarietà e questo aiuta perché quando si cede qualcosa ci si sente meglio. Essere solidali con gli altri ci porta stima maggiore verso noi stessi. Dare avere è uno scambio importante per questo segno.

