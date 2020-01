Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2020/ Classifica I Fatti Vostri: Leone e Capricorno giornata nera!

Oggi 9 gennaio 2020, classifica dell’oroscopo Paolo Fox, segni a due stelle

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 9 gennaio 2020, su Rai Due a I Fatti Vostri. Partiamo dai segni a cui il noto astrologo ha dato due stelle. Leone: quando ci si trova in una condizione di disagio ci si inalbera ed è normale che sia così perché ci si deve far valere. Si tende ad avere la supremazia sugli altri, però in fondo questo accade anche a fin di bene. Si è molto generosi e quando c’è un contatto con gli altri ci si lascia andare. Chi ha accanto una persona nata sotto il segno del Leone sa che questo sa essere magnanimo ma anche che vuole qualcosa in cambio. Chi discute potrebbe non vedere questa passione ricambiata. Capricorno: in questa giornata la Luna in opposizione porta a una revisione dei conti. Per la prima volta il segno si trova a chiedere garanzie agli altri, perché di solito fa tutto da solo e non deve mai chiedere nulla. Se c’è un amore e si deve fare una scelta di lavoro paradossalmente si chiedono pareri agli altri, una cosa strana. Forse si è un po’ insicuri. Servirà avere vicino un amico o un parente anche se alla fine si farà quello che si desidera.

Oroscopo, previsioni Paolo Fox segni a tre stelle: Cancro e Bilancia

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox andando a leggere da vicino quelli che sono i segni a tre stelle. Cancro: la Luna attraversa il segno ma si trova opposta ad altri pianeti e quindi c’è una rabbia ancora una volta. Si vuole di più oppure non si vuole continuare qualcosa che si sta facendo. Non c’è soddisfazione. Se ci sono più cose da fare e responsabilità è normale trovarsi in una condizione di grande strapazzo e bisogna andare cauti se certe risposte che va di dare non sono diplomatiche. Bilancia: il segno ha questa particolare Luna dissonante. C’è una certa afflizione che arriva dall’ambiente circostante. Non si vogliono complicazioni, si potrebbe sparire dalla circolazione. Si stanno cercando i propri spazi. Si potrebbe chiedere agli altri di non disturbare. C’è bisogno di spazio per affrontare un periodo con grande cautela. A fine marzo arriverà un Saturno molto importante in grado di dare equilibrio di fronte a diverse situazioni che non piacciono.

