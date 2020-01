Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 gennaio 2020/ Gemelli, Leone, Cancro, Toro, Vergine e…

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio: previsioni Ariete, Toro, Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele, partiamo da Ariete, Toro e Gemelli nell’analisi dello stesso. Ariete: si vuole risolvere tutto e subito, si è infastidito che ora non accade. C’è una catena al piede come se si dovesse portare avanti un progetto che non piace, ma ormai si è firmato. Si è costretti a fare ciò che si ama a metà, magari per dovere e pazienza o forma. Toro: si è in netto recupero rispetto a ieri. Tra venerdì e domenica c’è la forza di questo segno che si evidenzia in amore. Si potrebbe avere passione. Si è pazienti e comprensivi, le donne molto di più ancora. Gemelli: bisogno di relax, con il weekend che porterà capacità di relazionarsi con gli altri. Quando si è nervosi si fanno i dispetti. Quando c’è qualcuno che sta sulle scatole non si prende di petto la si infastidisce fino a vederla perdere la pazienza.

Oroscopo: Cancro, Leone e Vergine che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora a riflettere su Cancro, Leone e Vergine. Cancro: si potrebbe chiedere di lasciar lavorare agli altri, si è stressati da persone che dicono sempre come fare le cose ma si sa benissimo. Non si deve discutere giornalmente, ma è quello che capita in famiglia, nel lavoro. Chi si sente sfruttato forse non ha tutti i torti. Leone: a lunga scadenza non ci sono grandi certezze, ma questo 2020 è un anno di vittorie. Non si deve scaricare la colpa sugli altri, non è il tipo questo segno che però può allontanare chi non è sostenitore. Se ne ha proprio bisogno. Vergine: la settimana non è partita in maniera eccezionale. Il 2020 è un anno di forza e ci sarà una bella riscossa entro febbraio.

