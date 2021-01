Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 gennaio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

OROSCOPO PAOLO FOX 9 GENNAIO 2021 PER I SEGNI D’ARIA

Diamo uno sguardo ai segni d’aria tratti dall’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 9 gennaio 2021. Si tratta di Gemelli, Bilancia e Acquario, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica.

GEMELLI: ORA DI RECUPERARE OTTIMISMO

Gemelli: Dopo un anno piuttosto difficile, i numerosi pianeti attivi che eserciteranno la loro influenza sui nato sotto questo segno durante le prossime settimane invitano a sfruttare il periodo per mettersi in gioco. Giornate buone per recuperare ottimismo nei confronti del futuro.

BILANCIA E ACQUARIO, CHE COSA CI SVELANO SE STELLE CON L’OROSCOPO PAOLO FOX?

Bilancia: Mercurio in ottimo aspetto sembra cambiamenti e nuovi progetti, ma sarà necessario alimentare queste trasformazioni con tanta voglia di mettersi in gioco. Secondo l’oroscopo Paolo Fox qualora il desiderio di rinnovamento che sembra caratterizzare queste settimane non fosse condiviso, potrebbero nascere delle piccole difficoltà in amore.

ACQUARIO: ORA DI METTERSI IN GIOCO

Acquario: La precarietà che già dallo scorso anno sembra caratterizzare la vita dei nati sotto questo segno invita a mettersi in gioco per rendere concreti i cambiamenti tanto desiderati. I grandi progetti in ballo invitano a guardare al futuro con ottimismo.



