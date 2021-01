Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 gennaio 2021/ Toro, Vergine, Capricorno

OROSCOPO PAOLO FOX 9 GENNAIO 2021 PER I SEGNI DI TERRA

L’oroscopo Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, sabato 9 gennaio. Il noto astrologo ha avuto alcuni spunti molto interessanti anche per quanto riguarda i segni di terra.

TORO: SITUAZIONI DI PRECARIETA’

Toro: Queste giornate sembrano veder nascere qualche piccolo disagio legato ad alcune situazioni di precarietà che potrebbero riguardare tanto il lavoro quanto i sentimenti, e potrebbero spingere qualcuno a coltivare qualche piccola relazione clandestina. Nonostante qualche piccola difficoltà oggettiva legata all’aspetto lavorativo, i nuovi progetti sembrano poter contare su qualche occasione in più.

VERGINE E CAPRICORNO, LE PREVISIONI DI PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO

Vergine: La presenza di una Venere attiva e di Marte in aspetto favorevole sembra indicare questo fine settimana come molto promettente per tutto ciò che riguarda i sentimenti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox nonostante la priorità attribuita alle questioni di carattere pratico, queste giornate potrebbero aiutare a far tornare un po’ di passione all’interno di un rapporto.

OROSCOPO CAPRICORNO: QUESTIONI SENTIMENTALI DA SANARE

Capricorno: Venere in aspetto interessante sembra regalare la forza necessaria a sanare qualche piccola questione sentimentale. Sul piano economico potrebbe nascere invece qualche difficoltà legata alla necessità di interrompere alcuni rapporti lavorativi.



