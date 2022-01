Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 gennaio 2022/ La giornata di Cancro, Scorpione e Pesci

Una nuova giornata è cominciata: in questa domenica 9 gennaio, con le feste natalizie ormai alle spalle, c’è chi deciderà di fare una gira fuori porta, chi opterà per un po’ di relax e chi invece sarà impegnato con il lavoro. Indipendentemente da quelle che saranno le attività di ognuno di noi, come andrà la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox? Il noto astrologo, sulle frequente di Radio Latte Miele, ha preannunciato come sarà la giornata per i 12 segni dell’oroscopo: qui analizziamo quelli di acqua.

Oroscopo Paolo Fox: come andrà per il Cancro

Per le persone del segno del Cancro, non sarà una domenica facile. L’Oroscopo Paolo Fox dice infatti che la giornata sarà caratterizzata da piccoli turbamenti, non solo di carattere sentimentale. Attenzione a non alzare troppo i toni vista anche la posizione opposta della luna. Evitate discussioni inutili che alimentano unicamente problemi difficili da gestire.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Scorpione e Pesci

Come analizza l’Oroscopo Paolo Fox, per lo Scorpione la condizione attuale è più o meno di passaggio, nonostante l’impegno verso nuovi progetti. Attenzione ad alcune collaborazioni professionali dove non riuscite a trovare la giusta intesa, moderate il modo di parlare e dialogate con maggiore pacatezza. Anche quando la ragione è dalla vostra parte trovare il giusto compromesso è essenziale.

Come sarà invece la domenica dei Pesci? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, per i prossimi giorni attenzione alle questioni economiche, sopratutto per alcune questioni legate ad ex rapporti sentimentali. Il cielo è nel complesso ottimo, in favore di ottime possibilità in ambito sentimentale. Giove attivo garantisce emozioni nuove, cercate quindi di concentrarvi sul presente senza dare ancora credito al passato. Il nuovo anno segnerà il consolidamento di grandi amori.

