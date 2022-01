Oroscopo Paolo Fox oggi 9 gennaio 2022/ Toro, vergine, capricorno: previsioni

Come andrà la giornata dei Toro, Vergine e Capricorno secondo l’Oroscopo Paolo Fox? A dirci la sua previsione è come di consueto Paolo Fox, che attraverso le frequente di Radio Latte Miele ha dato il suo Oroscopo per questo 9 gennaio.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del 9 gennaio per il Toro

Come spiega l’Oroscopo Paolo Fox, voi del Toro avete diverse questioni da riordinare, ma il periodo è positivo e avrete la giusta energia per agire. In questo momento avrete la possibilità di considerare nuove possibilità di vita, accantonando magari discorsi legati alla vita professionale. Occhio ad alcune collaborazioni possibili che potrebbe generare frutti interessanti. Venere favorevole garantisce buoni propositi in amore.

Oroscopo Paolo Fox: come andrà la giornata per Vergine e Capricorno

Come sarà, invece, la giornata per Vergine e Capricorno? L’oroscopo Paolo Fox dice che per la Vergine, i prossimi due mesi garantiscono grandi soddisfazioni, attenzione però al transito opposto di Giove. Avrete discreto successo dal punto di vista professionale ma dovrete fare a meno di alcuni percorsi sui quali pensavate di poter contare. Il periodo è positivo anche dal punto di vista sentimentale grazie all’ottimo transito di Venere. Diffidate da chi vi ritiene freddi unicamente perché non siete soliti ostentare le vostre emozioni.

Momento difficile per i Capricorno: attualmente state risentendo molto della pressione, sopratutto da parte di persone che sembrano non ascoltarvi. Essendo un segno di terra siete tipicamente razionali, forse è il caso di dare maggiore credito all’istinto.

