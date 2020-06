Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2020/ Leone, Ariete, Acquario e Pesci

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 giugno 2020: Leone e Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare con attenzione altri due segni. Il Leone sente un certo scontento, ognuno ha la sua età e chi si è messo ora da parte in questi giorni sente stanchezza e rabbia. Si è tipi che non si tirano mai indietro. Si è coraggiosi ma alla fine la stanchezza domina la scena. In amore non si deve strapazzare il sentimento.

L’Ariete vive ancora in maniera nervosa la situazione astrologica, d’altronde tra i nati sotto questo segno sono tanti gli impegni. Ognuno ha il suo oroscopo personale ma in generale tra vicende lavorative non chiare, tensioni, nemici. Non è facile mantenere ogni cosa sotto controllo e in più, in casi eccezionali, si è ricorso anche all’aiuto o di notai o di avvocati. Che l’Ariete sia sempre in lotta è vero ed è proprio il segno di tanto in tanto ad infilarsi nelle battaglie. Le lotte e le tensioni degli ultimi tre mesi hanno infierito un po’ su chi aveva le difficoltà.

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ai segni di Acquario e Pesci. L’Acquario vuole cambiare vita, è convinto che il tempo scorra rapidamente. Quelli che hanno qualche anno in più vogliono fare tutto quello che hanno fatto prima. Vero che bisogna rivoluzionare la propria vita ma bisogna anche avere le spalle coperte. Venere dice che adesso la solidarietà in amore è alta.

I Pesci sentono che qualcosa non va, ad un certo punto ci si è sentiti lontani e distanti da un partner. Giugno e luglio sono mesi di dentro o fuori definitivo. Da un punto di vista lavorativo questi mesi non sono imbarazzanti per le questioni pratiche.



