Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2020/ Toro, Capricorno, Cancro, Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 giugno 2020: Toro e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni zodiacali. Il Toro è nervoso e si è sentito giù di corda, Giove favorisce i nati sotto questo segno. Molti sono i Toro che hanno un buon successo in questi giorni. Quando si è molto in vista la stanchezza e il nervosismo dipendono da rapporti che non sono più chiari come prima e dalla sensazione di non essere circondati da persone carine.

Il Capricorno in questi giorni sente di avere una buona energia, Marte ora è in aspetto buono e tocca il segno ma bisogna ricordare che ci sono sempre delle opposizioni planetarie. Il progetto c’è, lo avete in mente ma ci sono ritardi nella sua attuazione. Chi lavora come dipendente non ha certezze ma chi lavora in proprio nei prossimi due mesi dovrà che fine fare. Si cade sempre in piedi. C’è un senso di vuoto che se si trasmette in amore porta rischi.

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco lo studio di altri due segni. Il Cancro si sente messo in gioco, ci sono stelle importanti, ci sarà sicuramente un momento intorno al 21 del mese in cui ci sarà un’emozione o anche i ritorni di fiamma. Dubbi sul lavoro. Mercurio in transito nel segno è importante e sarà favorevole. Non bisogna però tirare troppo la corda con Giove opposto. In amore le stelle sono più convincenti della seconda parte del mese.

I Gemelli hanno un periodo di costruzione, da marzo molti si sono fermati e c’è da dire che comunque le situazioni vincenti sarebbero partite da giugno proprio perché il sole è nel segno e in questi giorni con Saturno in buon aspetto ora si può pensare.



