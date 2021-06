Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 9 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dello Scorpione Marte e Venere sono in buon aspetto e c’è un grande senso di rivalsa rispetto al passato e una crescita che può essere raggiunta solo dimenticando qualche triste trascorso vissuto tra Aprile e Maggio. Anche se in maniera sempre contraddittoria, un po’ dubbiosa e diffidente perché i nati sotto questo segno sono molto sensibili e hanno spesso paura di scottarsi, il fine settimana sarà comunque migliore.

Per i Pesci si torna a vivere un piccolo conflitto interiore con l’ambiente circostante ma giugno sta per rivelarsi un mese importante perché è vero che mercoledì e giovedì sono giornate complicate in cui ci si potrà sentire di avere tutti contro, ma ci sarà un fine settimana migliore.

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di salute e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: attenzione, se si è incontrata da poco una persona tra oggi e domani ci sarà il rischio di metterla sotto accusa e di farle i raggi X. Però non conviene buttare all’aria questo rapporto, tra oggi e domani meglio parlare solo se strettamente necessario mentre sabato e domenica saranno giornate migliori, anche venerdì. Non bisogna rovinare tutto, meglio mantenere la calma se qualcuno cerca di farla perdere, aspettare prima di tirare la corda e dire che una persona non fa al caso nostro perché da venerdì ce ne si potrebbe pentire. Lo Scorpione in vista di un weekend che si preannuncia molto interessante tra venerdì e domenica si potrà incontrare la persona che si ama, ricevere un invito, fare qualcosa di divertente. Per il Cancro con Venere nel proprio spazio zodiacale è difficile non innamorarsi, è chiaro che poi andrà fatta la scelta giusta, le stelle non portano a domicilio l’amore perfetto però quando c’è un oroscopo buono ci si può indirizzare con fiducia verso le persone che ci attraggono improvvisamente scoprire che quella persona che abbiamo sempre considerato amica è qualcosa di più per noi. C’è terreno fertile per le coppie che vogliono avere un figlio o che magari vogliono ricominciare a stare insieme in armonia come un tempo: nuove emozioni in corso.

