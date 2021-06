Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021/ La giornata per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 9 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per i nati dell’Ariete, in questo mercoledì siete veramente in recupero, nonostante i tanti problemi da risolvere. In questa fase sarà utile ritrovare grinta. Non tutte le coppie sono reduci da un momento di crisi ma certo con questa Venere contraria bisogna stare attenti alle parole, perché c’è chi recrimina, chi pensa di non avere al proprio fianco il partner ideale o magari semplicemente lo vorrebbe più vicino. Se ci sono dei conflitti d’amore salteranno fuori tra venerdì e domenica, giornate che saranno dei veri e propri test. Se c’è un problema nel rapporto le difficoltà tendono a saltare fuori quando ci sono delle stelle più difficili, allora sarà importante fare attenzione per avere la prova se un rapporto funziona oppure no.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è voglia di agire e fare ma bisogna ricordare che c’è sempre Saturno in opposizione. Questo un po’ blocca e limita oppure stressa per due motivi: o non si è riusciti a fare quello che si voleva oppure ci si è riusciti benissimo ma adesso si è chiamati a mantenere il livello.

Paolo Fox, oroscopo oggi 9 giugno 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete del Sagittario, c’è grande agitazione, bisognerà fare attenzione a non buttare all’aria un accordo, a non ritrovarsi dalla parte del torto anche se si ha ragione. Il rischio, soprattutto se ci sono state divergenze nel passato, è che torni un po’ di maretta, fastidi di varia natura o forse semplicemente un po’ di agitazione. Qualcosa salta ma la prossima settimana ci sarà la possibilità di recuperare. Per il Leone c’è un po’ uno stress da prestazione, anche se mercoledì e giovedì arriverà una buona grinta nei rapporti. Amore molto intrigante con queste stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA