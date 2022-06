Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 giugno 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: lavoro e famiglia

In questo giovedì, cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele? Per Ariete sono giorni movimentati, dunque se a volte ci sono troppe cose da fare e si rischia di far poco, può sopraggiungere lo sconforto, ma non è la cosa migliore. Il Toro, forse ha avuto una discussione sul lavoro o in famiglia a marzo o aprile ma adesso si deve ripartire. Per i Gemelli, in questa giornata c’è capacità di azione, con una vena artistica dimenticata. È bene sfruttare queste stelle così positive per fare grandi cose.

Oroscopo di Paolo Fox: Ariete, non lasciarti sopraffare

Ariete, ci sono dei giorni in cui per fare troppo si rischia di fare poco. Questo non deve assolutamente gettarti nel panico perché ci sono dei giorni con un tono più basso, anche se a volte ti sembrerà di non farcela. Tuttavia, Giove e Marte nel segno dicono che hai un coraggio pazzesco e che farai grandi cose, anche se queste due giornate ti sembrano un po’ a rallentatore. Non pensarci troppo se qualcosa non va per il verso giusto. Lunedì 13 giornata importante per un contatto o un appuntamento, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox: Toro e Gemelli, le stelle…

Toro, se avete un problema, sarebbe meglio ne discuteste fra oggi e domani, perché sabato e domenica saranno due giornate un po’ storte per il vostro segno. Sarà importante mantenere un equilibrio per non cadere in discussioni noiose e inutili. I nati Toro a marzo e aprile potrebbero aver avuto una discussione soprattutto con il partner o in famiglia o forse anche nel lavoro. Ora è tempo di ripartire, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, hai due giornate con Luna, Sole, Marte Giove e Saturno attivi che non lasciano a desiderare. Queste buone stelle spingono a fare grandi cose. In questo momento di forza, potresti anche riscoprire una vera capacità di azione, persino una vena artistica che avevi dimenticato da tempo, o magari più coraggio anche in amore. Potresti dedicarti a uno sport trascurato da anni o a un hobby: qualcosa che torna e che magari facevi da adolescente, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Creatività forte in questi giorni.

