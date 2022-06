Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: le stelle

Come sarà questa nuova giornata per Bilancia, Scorpione e Sagittario? Vediamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per la Bilancia la Luna è nel segno ma Marte e Giove sono opposti e c’è fatica. Questi pianeti creano lotte e conflitti che bisogna cercare di risolvere. In amore c’è bisogno di qualcosa in più. Per lo Scorpione, c’è da chiarire qualcosa nelle relazioni. Questa giornata parla di cose buone ma non bisogna inciampare in errori grossolani. Per il Sagittario, invece, bisogna capire quali sono le possibili occasioni da cavalcare. È il momento giusto per risolvere qualche noia.

Oroscopo Branko settimanale 10-16 giugno 2022/ Affari in crescita per Scorpione e...

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, in amore vuoi di più

Bilancia, la Luna nel segno è un elemento di forza in più. Lottare con Marte e Giove in opposizione costa fatica. Sono quei pianeti che, da tempo, stanno creando delle lotte e dei conflitti che bisogna cercare di risolvere. I conflitti potrebbero esserci anche con sé stessi, perché a volte ci si rimprovera troppo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, è un momento in cui vuoi qualcosa di più, magari anche un po’ di protezione in più visto che non è un momento facile.

Oroscopo Branko settimanale 10-16 giugno 2022/ Fortuna e amore per Sagittario…

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, la giornata

Scorpione, nel weekend, tra sabato e domenica c’è una missione da compiere. Sembra che tu debba chiarire qualcosa in amore, soprattutto se ti sei sentito un po’ messo da parte. Questa giornata permette un piccolo slancio e rilancio, quindi le stelle parlano di cose buone in questo giovedì. Si arriva in una fase di stabilità e non bisogna inciampare in errori grossolani, specialmente con Toro e Leone, avvisa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, in questo momento hai la capacità di stilare un nuovo programma. Non è detto che stelle buone portino successo: le occasioni sono da cavalcare. Chi ha una causa in corso o problematiche burocratiche, con Giove sarà vincitore e se c’è qualche piccola noia è il momento giusto per risolverla, magari con l’assistenza di un esperto, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: giornate faticose?

© RIPRODUZIONE RISERVATA