Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: giornate faticose?

Non sono giornate semplicissime per Cancro, Leone e Vergine. I primi sono reduci da un periodo faticoso che non è ancora finito, nonostante sabato e domenica saranno giornate migliori. Il Leone è più in vista ed è sottoposto a critiche in questo periodo, che però non sembrano scalfirlo troppo. Fatica anche per la Vergine, che sul lavoro soprattutto sembra essere circondato da persone che non collaborano. L’Oroscopo di Paolo Fox parla di una giornata interessante per amare.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, giornate faticose

Cancro, queste due giornate sono un po’ faticose, forse come lo sono state anche di più quelle del 2 e del 3 giugno. Se non sei stato bene cerca di recuperare: dal punto di vista mentale e fisico non è il periodo ideale. Sabato e domenica saranno certamente giornate migliori, perché l’atmosfera sarà frizzante. Chi vuole fare un’esperienza d’amore, chi vuole parlare di sentimenti a cielo aperto, avrà l’occasione giusta nel weekend, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, ma oggi è meglio non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, il lavoro…

Il Leone ha un cielo importante e questa giornata raccoglie la forza della Luna, di Giove, di Marte. Questo bel cielo potrebbe aver portato ad una bella riconferma. Sei più in vista in questi giorni e proprio per questo chiaramente sei più sottoposto a critiche, ma cosa ti importa? Sai come affrontare le accuse: a volte le guardi le ascolti ma non ti lasci scalfire e prosegui dritto per la tua strada senza dare troppo peso e queste cose.

Vergine, questo è il momento giusto per parlare d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, noterete che le cose che iniziate adesso, sono molto faticose. Siete bravi, conoscete bene il vostro mestiere, ma accanto sembrate avere persone che non collaborano e vi sentite un po’ sottotono per questo motivo. Diverso è il discorso per chi continua il lavoro che ha sempre fatto, senza sperimentare. Sono proprio le sperimentazioni che a giugno possono funzionare male o dare dei problemi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Giornata interessante per amare, nel complesso.

