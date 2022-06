Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox in questa nuova giornata. Per il Capricorno è un momento di impegni in famiglia e interferenze dall’esterno, anche di persone scomode come parenti non proprio graditi o ex. I rapporti vanno rivisti con questo cielo. Per l’Acquario momento positivo, con l’amore che sembra pronto a sbocciare. I cambiamenti sono tanti ma non sempre questo è un bene perché cresce anche la tensione. Per i Pesci, sono giorni importanti. In amore è importante capire a che punto si è: sabato e domenica potrebbero arrivare risposte importanti.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, impegni in famiglia

Capricorno, in questi giorni gli impegni finanziari in casa e quelli con i parenti pare siano anche troppo pressanti. Se ci sono interferenze dall’esterno, di un parente o di un ex, sarebbe il caso di evitare conflitti, soprattutto per motivi banali. In queste giornate, con un clima così agitato, ci saranno momenti difficili e le coppie profondamente in crisi potrebbero anche parlare di separazione. I rapporti vanno rivisti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore…

Acquario, il tuo è un un cielo di forza. Luna e Sole sono in buon aspetto per due giorni. In amore, affetto e comprensione aumentano l’eros. Se hai a che fare con una persona molto piacevole, potresti anche frequentarla con soddisfazione in queste 48 ore perché le stelle sono positive. Sta cambiando tutto, sia nella vita privata sia nella vita lavorativa. Questo è un bene perché porta novità ma dall’altra questo segno ha bisogno di calma e relax per se stesso, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Una nuova opportunità per l’amore arriverà da fine mese.

Pesci, sono quattro giorni importanti. Il momento più critico è stato fra lunedì e martedì. Se hai iniziato un nuovo progetto, probabilmente ti sarai accorto che bisogna impegnarsi molto per ottenere successo. In amore sei sempre molto romantico, ma l’Oroscopo di Paolo Fox dice: cerca di essere un po’ più razionale. In questo momento è importante tirare le redini di una situazione e capire fino a che punto puoi andare avanti in un progetto faticoso. Se c’è una storia che ti interessa o vuoi mettere alla prova qualcuno, sabato e domenica saranno giornate top.











