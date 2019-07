Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 9 luglio 2019: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Pesci

Oroscopo oggi martedì 9 luglio 2019

Torna oggi, 9 luglio, l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete si trova a vivere un momento di agitazione, anche perché non si è reso ancora conto di quali sono le sue vere potenzialità. La settimana sarà complessa anche per il Toro che si potrebbe ritrovare ancora una volta di fronte a dei ripensamenti, delle riflessioni. I Gemelli si sentono ottimisti, soprattutto per quello che accade in amore. Forse è il caso di gestire tutto con il giusto equilibrio. Il Cancro vivrà una giornata fortemente sottotono, condizionata dalla Luna. Si vivono delle perplessità che ci si porterà dietro per un lungo periodo. Alcune persone sono ostili, servirà affrontarle per voltare definitivamente pagina. La Vergine è un segno che ha una forza difficile da immaginare fino a qualche giorno fa, questo può portare a dei risultati veramente molto interessanti. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha un’altra giornata velata da una sorta di grande tensione, il segno sa benissimo che questi sono mesi molto importanti per la propria evoluzione. Molti Ariete si sono resi conto che, nelle ultime settimane, si è mosso qualcosa dopo che per tanto tempo non si è mosso nulla e ora l’ansia cresce perché non si sta tranquilli, si è sempre agitati e si pensa che qualche occasione possa sfuggire. In effetti si deve dire che l’estate è più vincente rispetto all’autunno. Gli Ariete che adesso si mettono d’impegno e che vogliono iniziare un lavoro che poi si contempla anche autunno e inverno non sbagliano. Agosto porta amore. Se si è single si cercano luoghi dove sia più facile fare amicizie. Le prime due settimane di agosto sono importanti. Chi ha una storia la conferma. Il Toro non ha una settimana difficile ma di riflessione, ripensamento. Come le giornate di mercoledì e giovedì possono rappresentare un freno di ambizioni in questo momento sono da tenere sotto controllo le questioni economiche. Non c’è un disagio ma una novità per l’autunno. Se salta un contratto forse la colpa è dei timori. C’è il libero arbitrio. Si devono prendere delle decisioni. I Gemelli questi giorni hanno l’ottimismo collegato all’amore, se non è andato molto bene qualcosa nell’ambito della professione, ci sono tensioni e adesso i sentimenti possono ripagare. Agosto è un mese che rilassa corpo e mente. Nel lavoro ci sono perplessità, debiti da sanare. Il Cancro martedì ha la giornata sottotono, si è condizionati dalla Luna. Ci sono perplessità. Le cose funzionano e si hanno anche begli incarichi ma ci vuole coraggio. Tante persone sono ostili, in amore va tenuta sotto controllo come giornata.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina seguendo l’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone non deve sottovalutare nulla, non si devono sopravvalutare le proprie forze. Ognuno deve fare il suo gioco, sarebbe troppo dire che tanto ci si riesca, meglio che sia il tempo a dimostrare il proprio valore. Agosto è un mese importante. Grandi novità. La Vergine ha una grande settimana di forza con situazione astrologica più bella in vista dell’autunno. Tra venerdì e domenica attenzione alle polemiche d’amore ma si deve sviluppare la propria creatività. Si è ora molto forti dopo un periodo di stress. La Bilancia vuole cambiare ambiente, situazione da affrontare e un nuovo gioco da giocare. In amore c’è chi non si sente protetto dal partner. Giornate in cui è difficile mantenere la calma in amore perché anche in modo involontario si sta scaricando l’insoddisfazione professionale. Lo Scorpione ha 3 giorni ricchi di buone idee, si è un segno d’acqua che vive di intuizioni. Si è più bravi a consigliare gli altri, spesso si riconosce l’amore solo quando si soffre. Opportunità e decisioni drastiche.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il giro dello studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha bisogno di innovare e nonostante agosto sia un mese per le vacanze potrebbe non essere così. Queste sono delle settimane veramente importanti. Il prossimo weekend porta emozioni piacevoli. Il Capricorno ha un amore che non convince soprattutto dopo la crisi della primavera. C’è paura a lasciarsi andare dopo una separazione. Bisogna aspettare il mese di agosto e settembre. Rilanci nel lavoro. L’Acquario deve mantenere sotto controllo il malcontento, chi può metterà l’ufficio in casa e altri tirano la cinta per altri motivi. Debito da sanare e molti ritardi nelle compravendite. L’amore risponde alle richieste se si incontrano persone non gelose. I Pesci hanno stelle importanti e di crescita, una piccola soddisfazione arriva anche da un figlio e se c’è da rivelare un sentimento questo sono stelle migliori. Per i prossimi due fine settimana ci saranno emozioni, ricordi e ritorni di fiamma. Si può iniziare a preparare qualcosa di importante per il futuro. Novità e questioni legale da tenere sotto controllo. Attenzione alle dispute con Leone e Ariete.



