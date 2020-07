Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top per oggi, 9 luglio 2020, seguendo quanto raccontato da LatteMiele. Il Capricorno è più forte rispetto al passato, ma consapevole che giugno e luglio rimangono dei mesi di transizione verso qualcosa di importante che magari potrà accadere ad agosto. L’Acquario è energico, quasi elettrico, ma deve anche essere maggiormente concreto. Le idee di libertà che si hanno devono essere messe in pratica anche se in questo momento non c’è lo spunto per passare alle cose formali. Il Toro si trova di fronte a Giove e Saturno entrambi in buon aspetto. Alcuni potrebbero vivere una bella emozione, consapevoli che per loro il mese di maggio è stato quello della rinascita nonostante le tante chiusure che abbiamo visto in quel momento. Agosto regalerà ancora di più, verso un crescendo pronto a donare soddisfazione.

Oroscopo lavoro: per l’Ariete ci saranno dei piccoli momenti di tensione e potrebbe generarsi anche qualche ritardo in grado di incupire e creare preoccupazione. Il Toro è un segno di terra e come tutti questi riesce sempre a trovare la quadratura del cerchio, magari in un modo o in un altro arriva sempre. Giove e Saturno sono in opposizione per il Cancro e questo porta a dei conflitti che di certo non possono mancare. Con la fine dell’anno però i due segni smetteranno di essere dissonanti e questo permetterà di dare un taglio col passato, voltando pagina. Tra i Leone ci potrebbe essere un po’ di rabbia perché qualcuno cerca sempre di approfittarsi della sua gentilezza. Forse a volte sarebbe meglio provare ad essere più individualisti e meno pronti a pensare sempre agli altri.

Oroscopo amore: L’Ariete è cupo in amore a causa di qualche piccolo momento di tensione sul lavoro che porta a casa. Tra i Gemelli in molti dovrebbero riscoprire l’amore. L’augurio è quello di aver vissuto già una grande emozione di recente, perché Venere è ormai da mesi in transito positivo. C’è da dire però che non mancheranno le soddisfazioni, bisogna solo capire se ci sarà un grande amore o se si vivranno due storie parallele tra le quali è difficile decidere. Il Leone con la persona giusta al fianco può sicuramente andare avanti e regalarsi delle soddisfazioni. La Vergine non deve assolutamente ragionare troppo, ma lasciarsi l’ansia alle spalle e vivere i sentimenti con maggiore tranquillità. La preoccupazione rimane sempre la stessa e cioè quella di perdere autonomia nelle cose di tutti i giorni e magari anche di soffrire di fronte a una persona a cui ci si potrebbe legare troppo.



