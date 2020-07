Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 luglio 2020: Ariete e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare l’Ariete: sono giornate sempre di lotta con Marte nel segno che fa capire come il segno non sia contento di ciò che sta facendo. Questo è un segno zodiacale che non manda le cose a dire. Probabile che ci sia voglia di lamentarsi. Sul lavoro ci sono piccoli momenti di tensione e qualche ritardo. Questo incupisce anche l’amore.

Toro: prima o poi, essendo un segno di terra, si trova la quadratura del cerchio. Giove e Saturno in buon aspetto non saranno pochi quelli che vivranno una bella emozione. Maggio è stato un mese importante nonostante le chiusure, ora che siamo più liberi ci saranno più incontri. Bello il cielo d’agosto.

Oroscopo: Gemelli e Cancro cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i Gemelli: molti dovrebbero riscoprire l’amore e l’augurio è quello di aver già vissuto una bella emozione. Venere è in transito particolare da primavera. La migliore delle ipotesi è un grande amore, nella peggiore si potrà essere in bilico tra due storie. Non si può dire che manchi l’amore. Certo c’è chi si trova a vivere delle situazioni spiacevoli in cui si deve scegliere.

Cancro: con Giove e Saturno in opposizione i conflitti non possono mancare. Qual è la buona notizia? Con la fine del 2020 Giove e Saturno usciranno dall’opposizione. C’è chi in lotta con una causa da circa due anni. Si ha un carattere variabile, ma ultimamente si ha ragione. Si è stati tra i segni più bloccati negli ultimi mesi. Venere ad agosto brillerà per l’amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA