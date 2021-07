Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 9 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per i nati dell’Ariete, sentite una sorta di agitazione interiore che io spero sconfini in un desiderio di amore importante, ma questa Venere sta funzionando o no? So che in amore l’Ariete vuole essere cacciatore e mai preda e per un cacciatore la preda più ambita è quella più difficile da raggiungere. Ho conosciuto nati Ariete che hanno vissuto storie anche molto lunghe (quindi non è sempre necessario cambiare rotta), però sempre discutendo. Gli amori più belli sono quelli litigarelli, purché non si raggiunga uno stato di agitazione eccessiva. In amore Venere è comunque favorevole, quindi può mettere un po’ di stucco nei rapporti che hanno maturato qualche crepa, ma potrebbe anche, in questo momento, stimolare i nati nel segno a fare delle nuove conquiste.

Oroscopo Paolo Fox 8-9 luglio 2021/ Toro giù di morale, Luna positiva per i Gemelli

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox in questi giorni sarà difficile non abbandonarsi a un sentimento, con Venere e Marte belli, gagliardi e affascinanti quanto te.

Per il Sagittario: chi cerca l’amore, ma anche un amore part-time, una trasgressione, un divertimento, si dia da fare. Se c’è un incontro a cui tieni particolarmente, domenica è la giornata ideale perché abbiamo un cielo molto importante per tutti i segni di fuoco. Questa comunque è un’estate rilevante, questo è un oroscopo molto intrigante, per chi cerca delle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Sagittario per il lavoro, ritardi nei contratti e forse, in questo periodo, stai cercando di incollare i cocci, mentre il tuo obiettivo sarebbe quello di programmare qualcosa di nuovo. Non ti piace occuparti del passato, ma è necessario per poter programmare al meglio il futuro, in quanto anche a livello finanziario c’è qualcosa da aggiustare.

Sul lavoro se siete del Leone Saturno opposto dice che devi abbozzare, che sul lavoro, lo dico spesso, devi ripartire da zero però cercando di fare bene come hai fatto in passato, oppure competere con qualcuno che ti ha ceduto il posto. In realtà la competizione è un’arma a doppio taglio, soprattutto per il Leone, perché da una parte porta a migliorarsi e dall’altra però regala una continua ansia da prestazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021/ Lavoro, Salute per Gemelli, Bilancia, Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA