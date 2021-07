Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 9 luglio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dei Pesci progetti, in vista della fine dell’anno, riguardano il lavoro: coloro che hanno un’attività in proprio oppure ancora di più da dipendenti, possono pensare ad una crescita lenta, progressiva, in vista anche del 2022 che avrà uno splendido Giove nel tuo segno. Pensiamoci già da adesso.

Per il Cancro sei dotato di una istintività pazzesca, tu riesci a capire le cose prima degli altri. Dico sempre che il Cancro quasi quasi non avrebbe bisogno dell’astrologo. La Luna in transito nel tuo segno ti regala una sorta di preveggenza: oggi avrai quindi un’intuizione speciale, che può riguardare un evento della tua vita, una persona, o magari arriva una comunicazione importante.

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: venerdì e sabato: due giornate di recupero. Io vorrei che tu lasciassi libero il sentimento, anche se sei rimasto deluso, anche se devi rimarginare le ferite di una storia d’amore chiusa male, perché sì, tu ci metti tempo, però bisogna andare avanti. L’unica cosa che non mi piace è l’atteggiamento del chiodo schiaccia chiodo, perché o tu in un amore ci credi, oppure non puoi fare finta di crederci. Almeno non a lungo. Molto importante sarà capire con chi stai, altrimenti alla fine del mese dovrai toglierti qualche piccolo sassolino dalla scarpa.. Per lo Scorpione siete molto forti, chissà che adesso non possiate anche innamorarvi di una persona. Però c’è un contrasto, perché Venere non è attiva, lo sarà a fine mese, per cui chi vi piace ora magari è un po’ lontano e forse è già legato. Inoltre a voi non piace dare modo agli altri di credere che possano fare ciò che vogliono della vostra vita e quindi, anche quando vi sentite rapiti da una persona, mostrate sempre un atteggiamento autonomo e non volete farvi scoprire. Diventate anche un po’ duri! Se ci sono dei livori in amore, chiarite oggi, altrimenti domenica potrebbe diventare una giornata troppo pepata.

Per il Cancro pensa che quello che stai facendo adesso è di preparazione a ciò che sarà in autunno e l’anno dopo. Possiamo quindi dire che questo è un oroscopo in crescita.



