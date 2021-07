Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 9 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: non devono perdere tempo: questo è un weekend importante anche per l’amore. Poi ricordiamo che tra qualche giorno Giove non sarà più contrario. Questo Giove nelle ultime settimane ha creato problemi fisici e non sono pochi i Gemelli che, dall’inizio dell’anno, stanno cercando di ritrovare un po’ di equilibrio, anche a livello di salute.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox il partner ti dice che fai poco oppure tu rimproveri la persona che ti sta a fianco perché vorresti facesse di più, o dici che ha sbagliato a parlare e a dire certe cose. Insomma piccoli, spero, battibecchi e, se vedi che qualcosa non va, rimanda tutto a domenica. Per l’Acquario weekend particolare, vorrei mettere in guardia quelli che hanno una storia che non funziona perché soprattutto domenica qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, poi, in generale, sabato e domenica in particolare, saranno giornate da prendere con le pinze. Quindi fatti scivolare le cose addosso ed è meglio non stare lì a stuzzicare le persone, anche se da qualche tempo ti senti terribilmente polemico e bastian contrario.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: qualche conflitto da superare, spese anche particolari: anche nel piccolo può capitare di acquistare un prodotto e poi di doverlo restituire. Insomma un weekend strano. La Bilancia da 24 ore non è particolarmente tonica e serena. Cosa sta accadendo in casa? Qui c’è una sorta di lotta, soprattutto se ci sono due persone che stanno insieme da anni e magari bisogna decidere cosa fare in famiglia o che decisioni prendere nell’ambito del lavoro. In più, se si lavora insieme, qualche complicazione nell’andare d’accordo, nel progettare, c’è. Tuttavia anche se ci sono lavori distinti, c’è una situazione di rimprovero. Per i Gemelli piccola delusione da parte di una persona che aveva detto che faceva delle cose e che adesso non fa più. In poche parole, i Gemelli sono un po’ contrariati perché pensano di aver aiutato una persona che ora sta voltando le spalle. Chi ha una causa in corso, fra fine luglio e l’inizio di agosto avrà la possibilità di ritrovare un po’ di tranquillità.

