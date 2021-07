Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 9 luglio 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro questa dissonanza Venere Saturno, Marte Saturno mi fa pensare che in questo periodo tu sia molto agitato per questioni di lavoro o per motivi di soldi e tutta questa situazione si riversa in amore. Chi ha delle preoccupazioni di tipo pratico cerchi di non riversarle in amore, perché altrimenti sono guai.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox devi diventare ancora più forte: dal 22 di questo mese si definiranno delle questioni di lavoro che ti interessano particolarmente. L’unica cosa che non mi piace in questo cielo è proprio questo: l’aspetto che riguarda contratti, burocrazia e permessi. Però si tratta solo di aspettare un paio di settimane, poi andrà sicuramente meglio. Se sei del Capricorno sei in ritardo su certe consegne, su certe promesse e certo non manca l’energia. Nel 2020 dissi che il Capricorno sarebbe stato un segno piuttosto forte, avrebbe avuto delle novità. Ora probabilmente sulla base di ciò che hai creato, generato, avuto nel 2020, devi fare delle scelte che a qualcuno non piaceranno. D’altronde sei un ambizioso e certo non ti fermi, vuoi sempre andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox 8-9 luglio 2021/ Toro giù di morale, Luna positiva per i Gemelli

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. I sentimenti? Non lasciarli in un angolo, perché questa fine del mese potrebbe anche dare qualcosa di più. Ancora siamo al 9 di luglio, però sappi che già gli ultimi dieci giorni di questo mese potrebbero regalare emozioni molto forti.

Il Capricorno è un po’ ombroso: io credo che quando i Capricorno non parlano son dolori, perché comunque stanno pensando che qualcosa non va. Non è che si distraggono e non è che non vogliono fare: sono molto riflessivi. D’altronde è notorio che per te un giorno, un mese, un anno, non hanno importanza, purché si facciano le cose per bene. L’amore in questi giorni è sottotono, ma recupererai alla fine di luglio: hai i pensieri altrove. Il Toro deve stare un po’ attento in amore e in famiglia: nulla che possa creare grave agitazione, a meno che non ci sia già un forte contrasto da tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 luglio 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA