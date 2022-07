Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 luglio 2022/ Le previsioni di Acquario, Gemelli e Bilancia

Un nuovo giorno è iniziato, ma non può mancare l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Andiamo a scoprire che giornata sarà per i segni di Aria grazie alle parole dell’astrologo e volto televisivo, intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele, con la consueta rubrica “Latte e stelle”. Per i Gemelli sono attese novità dal punto di vista professionale, le stelle sono importanti! Per quanto riguarda la Bilancia, invece, Venere è vicina e il weekend è più che positivo. Discorso diverso per l’Acquario, alle prese con un sabato frastornato…

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, gli ultimi aggiornamenti

Se dovete tirare le orecchie a qualcuno, benevolmente, parlate oggi, non domani. Dal punto di vista professionale, alla fine qualcosa uscirà fuori, anche se vi sentite sempre mesi da parte rispetto a un certo gruppo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox oppure, di recente, avete iniziato una trattativa che non finisce mai. Stelle importanti! Venere nel segno garantisce fascino e c’è anche chi pensa a metter un po’ da parte il lavoro a favore dei sentimenti. Chi è single dovrà fare un’attenta analisi di ciò che desidera, perché solo così potrà fare un incontro importate.

Bilancia, l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox

Questo fine settimana sorride, meno male! Perché Venere è con voi, ma siete sempre un po’ preoccupati per la lentezza con cui procedano alcune questioni di lavoro. Forse in questo periodo state vivendo un cambiamento morale o psicofisico che non avevate programmato ed è come se voi vi trovaste d fronte a dei problemi quotidiani e che dovete risolvere. È già da maggio che qualcosa non va, ma siete più indipendenti e un po’ più stabili. L’amore premia domenica.

Acquario, sabato frastornato

Sabato frastornato, stancante, soprattutto fisicamente. Forse non hai dormito bene, perché c’è una doppia tensione di Marte e Luna: è da ieri che l’Acquario è un po’ su di giri. Secondo l’oroscopo Paolo Fox attenzione alle provocazioni che potresti anche far partire tu in prima persona: se qualcuno non ti piace, lo provochi e lo metti con le spalle al muro. Se questa persona è il partner, attenzione a non mandare tutto all’aria! Dal punto di vista fisico, cerca di curarti un po’ di più. Domenica giornata migliore.

