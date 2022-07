Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2022/ Le previsioni di Ariete, Leone, Sagittario

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Il celebre astrologo e personaggio televisivo è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele, con la consueta rubrica Latte e stelle, e possiamo andare a conoscere cosa riservano le stelle ai segni di fuoco, ovvero Leone Sagittario e Ariete. Che sabato 9 luglio 2022 sarà? Non vi resta che scoprirlo subito qui sotto, dettaglio per dettaglio…

Sagittario, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Se domenica volete incontrare qualcuno, preparate l’appuntamento fin da questo sabato. Cercate di costruire un nuovo progetto in vista dell’autunno e circondatevi di persone affidabili. Se di recente qualcosa non è andato per il verso giusto, forse è proprio per questo motivo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox non sempre si può scegliere la vita, perché a volte lavoriamo con persone che altri hanno deciso che devono stare al nostro fianco. Un chiarimento definitivo, in amore, sarà importante per coloro che hanno vissuto una crisi. La fine di giugno è stata un po’ particolare: chi ha fatto una grande scelta in amore, dovrà abituarsi a nuovi ritmi di coppia.

Leone, l’incertezza verrà superata

Qualcuno ieri vi ha fatto arrabbiare, perché i contrasti sono troppi intorno a voi. Un piccolo momento di incertezza dovrà essere superato. La cosa bella, alla fine, è che ne uscirete vincenti! Anche perché non mancheranno premesse per un futuro migliore. Se in coppia c’è qualche attrito, prova a riflettere se, da qualche tempo, si parla troppo di lavoro e ci si bacia un po’ meno.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, tensione economica

Preoccupazione per i soldi: se avete dato una caparra per affittare una casa oppure ci sono delle spese che riguardano una famiglia, siete un po’ preoccupati. C’è qualcosa da mettere in chiaro: intanto parlate d’amore, perché vi riesce benissimo in questo momento. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la vostra capacità di far sentire il partner protagonista è interessante in questo momento, perché l’Ariete a volte si rende conto di essere un po’ ingombrante, di occupare un rapporto con le proprie idee e voler anche gestire tutti, nel bene e nel male, ma è chiaro che voi fate tutto a fin di bene. Se vi siete resi conto che una persona ci è rimasta un po’ male, rispetto a un atteggiamento che avete avuto nei suoi confronti, o magari in questo momento ha bisogno di gratifiche, penso che farete qualcosa di nobile, perché, tra sabato e domenica, cederete un po’ del vostro ego e ascolterete chi vi ama. È un gesto d’amore e, fino a lunedì, le stelle aiutano anche i sentimenti.

