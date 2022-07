Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2022/ Le previsioni di Capricorno, Toro, Vergine

Il weekend è entrato nel vivo, non ci resta che andare a scoprire cosa ci riserveranno le stelle. Questo è possibile grazie all’oroscopo Paolo Fox: l’astrologo e personaggio televisivo ha riportato le sue analisi sulle frequenze di Radio Latte e miele, con il consueto programma Latte e stelle. Accendiamo i riflettori sui segnali di Terra, ovvero Capricorno, Toro e Vergine. Per tutti e tre i segni ci sarà la possibilità di conoscere qualche dettaglio in più…

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2022/ Le previsioni di Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, meglio non mettere limiti

Non si può dire che questo sia un periodo facile, però, anziché intestardirvi nel cercare di trovare esattamente ciò che volete voi, cercate di lasciare che le cose vadano per il proprio verso. Anche perché, soprattutto se avete un ruolo di comando, ultimamente sono sorte delle complicazioni che non vi aspettavate. Chissà quanti Capricorno hanno dovuto rivedere e spostare i loro progetti o le vacanze. Secondo l’oroscopo Paolo Fox forte attrazione verso Pesci, Scorpione e Cancro: quest’ultimo è un segno, per voi, complicato da gestire. Meglio non mettere limiti però, perché i sentimenti, in questo periodo possono aiutare a stare meglio!

Oroscopo domani 9 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Vergine, sarà un sabato interessante

Questo è un sabato interessante, migliore della domenica: non torneranno più le problematiche di fine giugno. Ci sono state delle giornate tremende alla fine di giugno, giornate che vi hanno chiuso e che non vi hanno dato la possibilità di rinnovare. È più facile disfarsi di un’attività inutile o di concludere una buona compravendita. Eventuali rivalse possono avere successo. Giornata sì per gli incontri.

Toro, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Non vi arrabbiate! Forse è già è accaduto venerdì, perché questa Luna opposta provoca qualche tensione, o semplicemente avete avuto un braccio di ferro: se voi volete qualcosa , ci sono persone che non sono d’accorso. Se questo braccio di ferro riguarda il lavoro, insistete, ma non oltre il 19. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo è un cielo che vi rende un o’ nervo setti: Marte e Luna sono in aspetto critico. Venerdì è stata una giornata più pesante di sabato: cercate di guardare dove mettete i piedi, cercate di non essere distratti e tenete un po’ in conto il vostro stato psicofisico.

Oroscopo domani 9 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA