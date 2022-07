Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2022/ Le previsioni di Pesci, Scorpione, Cancro

Che giornata sarà quella di oggi, sabato 9 luglio 2022, per i segni d’acqua? E’ possibile rispondere a questa domanda solo grazie all’oroscopo Paolo Fox. Il celebre astrologo e volto televisivo è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e Miele, nella consueta rubrica Latte e stelle, e ha fatto il punto della situazione su Pesci, Scorpione e Cancro. I pesci possono dirsi soddisfatti del sabato che li attende, una giornata sicuramente migliore rispetto a quella di domani. Lo Scorpione può fare affidamento sulla spinta della Luna, mentre il Cancro si avvia verso una seconda metà del mese particolarmente magica…

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2022/ Le previsioni di Ariete, Leone, Sagittario

Pesci: sabato sì, domenica nì

Anticipare i tempi è meglio: abbiamo una Luna molto favorevole e questo periodo comporta un recupero immediato. Mercurio e Marte favorevoli sono importanti e intriganti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi ha qualche risparmio da parte dovrà amministrarlo con maggior cura. Facile che chi è separato chiederà soldi a un ex o comunque ciò che gli spetta. Chiamate dirette, colpi di fulmine: tutto può accadere in questo luglio, soprattutto dopo il 18. Se però hai iniziato una storia recentemente, sei molto sospettoso: a torto o a ragione? Bisognerebbe esplorare il passato, perché è naturale che chi ha subito delle fregature in passato, adesso va con i piedi di piombo. Comunque, “sabato sì”e “domenica nì”: se c’è qualcosa da dire, parla subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 luglio 2022/ Le previsioni di Capricorno, Toro, Vergine

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione, la spinta della Luna

Tutti i segni d’acqua, prima o poi, colgono l’intuizione felice. Ora, questa Luna, nel vostro segno zodiacale, sta cercando di darvi una bella spinta, uno sprone. Marte è opposto e vi sentite molto nervosi: è probabile che ieri ci sia stata una discussione, Se discutete con qualcuno, in questo periodo, è solo perché volete ribellarvi di un peso e vi siete resi conto che qualcuno non è stato sincero con voi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox guai a non essere sinceri con una Scorpione! Meglio che lo Scorpione conosca una cruda verità, piuttosto di ascoltare una menzogna, anche perché le conseguenze di questa cosa potrebbero essere terribili. Lo Scorpione fa un nodo al fazzoletto e non dimentica.

Oroscopo domani 9 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Cancro, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Una giornata ricca di intuizioni: entro il 18 può arrivare una buona notizia per ciò che concerne il lavoro. Forse non sarà così eclatante, perché questo è un periodo in cui bisogna navigare a vista, ma forse entro il 18 siete proprio voi che dovrete presentare un contratto, un accordo un atto. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la prima parte di luglio è molto importante soprattutto per capire cos’è che non va e soprattutto per riflettere se sia più utile chiudere o tollerare: un po’ di prudenza, in questo momento, perché Giove dissonante non vi consente di fare il bello e il cattivo tempo, quindi, se c’è qualcosa che non funziona, soprattutto se lavorate come dipendenti e se non avete altre opportunità, forse conviene stringere i denti. Sentimenti che sono premiati e lo saranno ancora di più dalla seconda parte di luglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA