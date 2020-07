Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 luglio/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta al Leone: il segno ha bisogno di relax. La speranza porta a rilassarsi un pochino, c’è una Luna contrastata non significa che tutto va male, ma che si discute per imporsi e tenere tutto sotto controllo. Quando si da molto agli altri e questi approfittano ci si arrabbia. Questo è accaduto nel lavoro. Con la persona giusta al fianco si può andare lontani.

Vergine: si sente che qualcosa non va. Fino a venerdì è probabile che si senta un certo calo fisico dopo essersi sforzati molto. Ragionare va bene se si deve fare una scelta di lavoro, farlo troppo in amore non va bene. Si dovrebbero vivere i sentimenti tranquillamente. Quando c’è una persona interessata sono contenti i Vergine, ma hanno un po’ di preoccupazione di perdere autonomia e soffrire.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per la Bilancia: il segno ha bisogno di trovare una nuova strada da percorrere, perché questo periodo complicato è stato letto dagli inizi dell’anno. Tra marzo e giugno pare ci sarebbe stato qualche problemino e si è capito il perché. C’è la possibilità di cavarsela, ma qualcosa non va. Si deve cercare di avere una persona solida vicino in amore.

Scorpione: il segno vuole amministrare la vita con regolarità. Lo notano tutti che questi giorni si è incandescenti, magari arrabbiandosi. Entro due giorni se c’è un’attività in proprio possono arrivare piccole conferme, magari con dei cambiamenti. E’ un oroscopo importante per le relazioni.

