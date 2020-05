Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2020/ Ariete, Scorpione, Gemelli e Acquario

Pubblicità

Ariete, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare l’Ariete ha un sabato che parte con Luna favorevole e Venere e Marte amici. Nelle relazioni con gli altri si ha una marcia in più, non ci si arrende mai, tutto ciò è basilare perché così si può iniziare a gettare le basi per un periodo molto importante e di interesse. Saturno è reattivo e tornerà dissonante.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per lo Scorpione?

Lo Scorpione desidera la normalità, questa energia positiva forse non arriva, ci si sente in attesa di una decisione che non è stata ancora presa, chi può sapere cosa si farà. Con Giove accanto a si guadagnerà qualcosa in più.

Gemelli, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci dice per i Gemelli che sentono molto importante l’amore, questo può essere sia vantaggioso che svantaggioso. Il vantaggio è farsi trascinare dalle emozioni, lo svantaggio è per chi è si trova in coppia e potrebbe distrarsi. Non si è farfalloni ma dispettosi, ogni tanto alzate un muro di gomma, questo nuovo transito di Saturno mette a posto, anche tante situazioni in sospeso. Ci vuole fiducia. Si crede sempre nelle singole persone.

Acquario, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

L’Acquario da fine marzo vive un cambiamento, nascono con Urano dissonante, e darsi addosso non conviene ora è il tempo di fare un piano concreto. Si deve cercare di essere tranquilli nella gestione delle emozioni, senza avere fretta di raggiungere obiettivi non alla portata.



